La residencia donde pasó sus últimas horas Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho’, quedó en el centro de la atención tras el operativo federal en el que fue abatido el pasado 22 de febrero.

La vivienda, marcada con el número 39 y construida en ladrillo, teja y madera, está rodeada de pinos y amplios jardines, explica El Tiempo. Allí, agentes del Ejército y de la Guardia Nacional hicieron la intervención, luego de ubicar al capo tras una reunión con una mujer, en medio de un operativo por tierra y aire. La puerta principal tenía la chapa forzada.

En el interior se encontraron alimentos, ropa, perfumes y artículos de higiene personal distribuidos en cuatro habitaciones. También hallaron medicamentos, entre ellos Tationil Plus, utilizado como complemento terapéutico para insuficiencia renal, enfermedad que —según el reporte oficial— padecía el líder criminal.

Uno de los espacios que más llamó la atención fue un altar con imágenes de la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo y San Chárbel, además de un libro de oración de Santa Rita de Casia y un escapulario del Sagrado Corazón de Jesús, precisa el periódico.

Incluso, se halló una carta con un texto bíblico que señala: “La desgracia no lo alcanzará ni la plaga se acercará a su tienda, pues a los ángeles les ha ordenado que los escolten en todos sus caminos. En sus manos, lo habrán de sostener para que no tropiece su pie en alguna piedra”.

Los lujos del capo de ‘El Mencho’

Más allá de esta propiedad, la figura de ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, estuvo rodeada de millonarios bienes.

Autoridades mexicanas incautaron más de 130 vehículos vinculados a su red, entre ellos un Lamborghini Aventador, avaluado en unos 400.000 dólares, y un Lamborghini Urus, cercano a los 280.000 dólares. También figuraban camionetas blindadas adaptadas para resistir ataques armados.

En Zapopan se le atribuyen propiedades consideradas búnkeres de lujo, incluida una residencia en Loma Blanca con madera canadiense, mármol y granito, estimada en 650.000 dólares. Además, poseía un apartamento en la exclusiva zona de Puerta de Hierro que superaría el millón de dólares.

Según cálculos de la Administración para el Control de Drogas (DEA), su fortuna habría superado los 1.000 millones de dólares, producto del narcotráfico y otras actividades ilícitas.

El colombiano que podría disputar el poder del CJNG

Tras su muerte, en México ya se habla de una posible reconfiguración interna en el cartel. Uno de los nombres que más suena es el del colombiano Carlos Andrés Rivera Varela, alias ‘La Firma’.

Rivera Varela está en la mira del FBI, que ofrece hasta 245.000 dólares por información que permita su captura. Según reportes de inteligencia, habría tenido un papel clave en purgas internas entre 2020 y 2022 en Jalisco.

Con doble ciudadanía colombiana y mexicana, es señalado como presunto cabecilla de alto nivel del CJNG, organización que Estados Unidos ha designado como terrorista extranjera. Su eventual ascenso podría marcar una nueva etapa de disputas dentro de uno de los carteles más poderosos y violentos del continente.

