La caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, abrió un nuevo capítulo en el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En México ya se habla de una posible guerra interna por el control de una de las organizaciones criminales más poderosas del continente, mientras nombres de segundo y tercer nivel comienzan a sonar con fuerza.

Uno de ellos es el del colombiano Carlos Andrés Rivera Varela, alias ‘La Firma’, señalado como ficha clave en las reconfiguraciones internas del cartel y hoy en la mira de Federal Bureau of Investigation (FBI).

‘La Firma’, el colombiano que ganó poder en el CJNG

En Guadalajara y otras zonas estratégicas del país, el nombre de ‘La Firma’ ha cobrado relevancia por la supuesta “limpieza” interna que habría ejecutado entre 2020 y 2022 dentro del CJNG. Según reportes de inteligencia de México y Estados Unidos, Rivera Varela habría estado detrás de la caída de antiguos líderes del cartel, lo que desató múltiples enfrentamientos especialmente en el estado de Jalisco.

Pese a esa reconfiguración interna, los informes indican que ‘El Mencho’ no tomó represalias en su contra. Por el contrario, le habría permitido seguir operando en uno de los puntos más estratégicos del narcotráfico: Puerto Vallarta.

En ese contexto, también se ha mencionado su cercanía con Gonzalo Mendoza Gaytán, alias ‘El Sapo’, identificado por la Fiscalía General de la República (FGR) como “posible” sucesor de Oseguera en el liderazgo del CJNG, aunque en territorio mexicano no descartan ninguna traición dentro de la organización criminal.

The FBI is offering a reward of up to $245,000 for information leading to the arrest and conviction of Carlos Andres Rivera Varela, an alleged high-ranking leader of Jalisco New Generation Cartel (CJNG), a major transnational cartel and designated foreign terrorist organization… pic.twitter.com/VOvKoITLsd — FBI New York (@NewYorkFBI) December 11, 2025

El colombiano en la mira de Estados Unidos

El FBI ofrece una recompensa de hasta 245.000 dólares por información que conduzca al arresto y condena de Carlos Andrés Rivera Varela.

Según la reseña oficial de la agencia, Rivera Varela tiene doble ciudadanía colombiana y mexicana, y vínculos con Jalisco. Es señalado como presunto cabecilla de alta jerarquía del CJNG, organización designada por Estados Unidos como organización terrorista extranjera.

Las autoridades estadounidenses lo acusan de haber dirigido, junto a otros individuos, un esquema de fraude internacional complejo que afectó a propietarios estadounidenses de multipropiedades en México. De acuerdo con la acusación, durante la última década esa operación habría lavado cientos de millones de dólares que luego se destinaron a financiar el tráfico de drogas y armas del CJNG.

Además, es señalado como presunto líder de unidades de sicarios élite responsables de actos de violencia extrema y asesinatos de alto perfil, con acceso a armamento de grado militar.

El 28 de octubre de 2025, el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, emitió una orden de arresto federal en su contra por conspiración para lavar dinero y por proporcionar —e intentar proporcionar— apoyo material a una organización terrorista extranjera, además de conspirar para ese mismo fin. Las autoridades advierten que debe ser considerado armado y sumamente peligroso.

¿Se desata la guerra por el poder tras la muerte de ‘El Mencho’?

Con la muerte de ‘El Mencho’, el CJNG enfrenta una etapa de incertidumbre. Aunque existen figuras visibles en la línea de sucesión, las estructuras armadas y financieras del cartel no responden necesariamente a un único liderazgo formal.

En ese escenario, no se descarta que perfiles como el de ‘La Firma’, con antecedentes de control territorial, liderazgo de sicarios y presunta capacidad para ejecutar reacomodos internos, intenten ampliar su poder o consolidar nuevas plazas.

La eventual disputa por el mando del CJNG podría redefinir el mapa criminal en Jalisco y otras regiones clave, en un momento en el que las autoridades mexicanas y estadounidenses mantienen máxima presión sobre la organización.

