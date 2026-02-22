La tensión en México escaló tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, en Jalisco. En medio de operativos de seguridad, bloqueos y refuerzos militares en varios estados, las autoridades colombianas activaron medidas para proteger a sus connacionales.

El Consulado General de Colombia en Guadalajara anunció que el lunes 23 de febrero de 2026 no habrá atención al público y que la oficina permanecerá cerrada debido a la situación de orden público. La decisión, según explicó la sede diplomática, busca que la comunidad colombiana permanezca resguardada y evite exponerse a riesgos.

En un segundo comunicado, el Consulado advirtió que, de acuerdo con información pública y reportes de autoridades locales, se desarrollan operaciones de seguridad en distintos puntos del país, lo que ha provocado bloqueos viales, presencia reforzada de fuerza pública y situaciones de riesgo.

Estados y ciudades con alertas de riesgo en México

Las autoridades consulares enumeraron los puntos donde se han reportado situaciones de seguridad:

Estado de Jalisco: incluidos Guadalajara, Puerto Vallarta y Chapala.

Estado de Tamaulipas: incluidos Reynosa y otros municipios.

Zonas del Estado de Michoacán

Estado de Guerrero.

Estado de Nuevo León.

Ante este panorama, se pidió a los colombianos residentes o en tránsito en el occidente y norte de México permanecer en sus lugares de residencia o alojamiento hasta nuevo aviso, especialmente si se registran bloqueos, enfrentamientos o despliegues policiales en su entorno inmediato.

🚨A los #colombianosenmexico, compartimos el boletín emitido por el Consulado en Guadalajara sobre los recientes hechos en varios estados de 🇲🇽. Estamos a disposición de nuestra comunidad en nuestros datos de contacto 👇🏻https://t.co/jWBpWOIRk4 pic.twitter.com/x8OyfjixX1 — Consulado General de Colombia en México (@consuladocolmex) February 22, 2026

Recomendaciones urgentes para colombianos en México

El Consulado emitió un listado de medidas preventivas con fecha 22 de febrero de 2026:

Evitar zonas con presencia activa de fuerzas de seguridad o actividades policiales.

Mantenerse atentos al entorno y a posibles cambios en la situación.

Reducir al mínimo los desplazamientos no esenciales.

Seguir la información difundida por medios de comunicación oficiales locales.

Acatar en todo momento las instrucciones de las autoridades mexicanas.

En caso de emergencia, comunicarse con la línea 911.

Evitar aglomeraciones y concentraciones públicas.

Mantener comunicación constante con familiares y personas cercanas para informar ubicación y estado.

Las autoridades diplomáticas insistieron en que las medidas buscan prevenir afectaciones a la comunidad colombiana mientras continúan los operativos de seguridad en varias regiones del país.

