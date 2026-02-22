La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, desató una ola de violencia en Guadalajara y otros municipios de Jalisco, generando preocupación incluso a nivel deportivo.

La ciudad de Guadalajara fue escogida hace semanas por la Selección Colombia como sede de su campamento de preparación para el Mundial de 2026 y será escenario de uno de sus partidos de fase de grupos, lo que ahora causa temor ante la cruda situación de violencia registrada.

Tras operativos de fuerzas federales en Tapalpa, se reportaron bloqueos violentos, quema de vehículos y ataques armados en distintos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara.

En Zapopan, municipio donde se ubica el estadio sede del Mundial 2026, tres integrantes de la Guardia Nacional resultaron heridos luego de una persecución y un enfrentamiento armado en la zona de San Esteban y la Carretera a Saltillo.

Los oficiales fueron trasladados para recibir atención médica, sin que se detallara la gravedad de sus lesiones. Las autoridades activaron el “Código Rojo” en todo Jalisco y pidieron a la población permanecer en sus viviendas mientras continúan los operativos.

Luego de los hechos registrados en distintos puntos de Jalisco y de la circulación de videos en redes sociales que mostraban momentos de tensión en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, el administrador de la terminal aseguró que no se han presentado incidentes dentro de… pic.twitter.com/02XGiJABHF — REFORMA (@Reforma) February 22, 2026

Como consecuencia directa del clima de inseguridad, la Liga MX Femenil anunció la reprogramación del Clásico Nacional entre Chivas y América, correspondiente a la Jornada 10 del Clausura 2026, que debía disputarse en el Estadio mundialista de Guadalajara.

La decisión se tomó como medida preventiva ante la inestabilidad en la región y para evitar aglomeraciones en medio de las tensiones recientes.

