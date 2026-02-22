La policía tailandesa informó que Griffiths fue hallado sin vida en el exterior de un hotel de lujo donde residía en una suite del piso 17. Según las autoridades locales, el empresario británico estaba solo, la habitación estaba cerrada por dentro y no había señales de robo ni evidencia de crimen en la autopsia.

Griffiths fundó la compañía en 2000 junto a Nick Robertson, Andrew Regan y Deborah Thorpe en Londres, detalla la BBC.

Aunque dejó la empresa cinco años después, mantuvo una participación accionaria relevante.

Asos, cuyo nombre significa “As Seen On Screen”, comenzó vendiendo moda inspirada en prendas usadas por celebridades y llegó a convertirse en un gran mercado digital con cientos de marcas y líneas propias, alcanzando en su mejor momento una valoración superior a 6.000 millones de libras.

La policía señaló al citado medio que Griffiths enfrentaba dos procesos judiciales y una disputa legal con su segunda esposa, lo que podría haberle generado estrés.

El Ministerio de Asuntos Exteriores británico confirmó que brinda apoyo a su familia tras el trágico suceso.

