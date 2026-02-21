Tras la muerte del reconocido salsero Willie Colón a los 75 años, el interés no solo se centró en su legado musical sino también en su familia, a la que siempre consideró su mayor prioridad.

El ‘Malo del Bronx’, figura clave de Fania Records y aliado artístico de Héctor Lavoe y Rubén Blades, falleció este 21 de febrero de 2026 tras enfrentar complicaciones respiratorias recientes.

Su partida enluta al mundo de la salsa y a la comunidad latina que encontró en su música una voz de identidad y resistencia. Más allá de los escenarios, Colón construyó una familia sólida junto a su esposa, Julia Craig.

Tuvieron cuatro hijos: Willie Jr., Miguel, Diego y Alejandro. A diferencia de su padre, ellos han preferido mantener un perfil bajo y alejado de los reflectores.

Aunque no todos siguieron el camino artístico, heredaron el fuerte sentido de pertenencia latina y el carácter resiliente que distinguió al músico.

La familia fue especialmente unida tras el grave accidente que Colón sufrió en abril de 2021, momento en el que sus hijos se convirtieron en un apoyo fundamental. Julia Craig, por su parte, fue su compañera incondicional durante más de cinco décadas, brindándole estabilidad y respaldo en cada etapa de su vida.

Willie Colón también fue policía

Colón, además de ser un influyente músico salsero nacido en Nueva York, también tuvo una trayectoria en el servicio público que sorprendió a muchos de sus seguidores.

El 26 de mayo de 2014, tras completar la Academia de Policía del Condado de Westchester, juró como subsheriff del Departamento de Seguridad Pública de ese condado, en el estado de Nueva York.

Más adelante, el 13 de diciembre de 2017, ascendió al rango de teniente adjunto, asumiendo mayores responsabilidades dentro de la institución y sumando el uniforme y la placa a su reconocida carrera artística.

Entre 1989 y 1993 fue asistente especial y portavoz del entonces alcalde de Nueva York, David Dinkins. En 1994 aspiró al Congreso en las primarias demócratas, enfrentando a Eliot Engel, y aunque no ganó, obtuvo un respaldo significativo.

En 2001 volvió a postularse, esta vez a la Defensoría del Pueblo de la ciudad. Durante 12 años también trabajó como asesor del alcalde Michael Bloomberg y enlace con la Comisión de Medios de Entretenimiento Latinos, fortaleciendo la representación cultural hispana.

Además, participó en iniciativas internacionales como Jubilee 2000 y mantuvo posturas activas frente a temas políticos en América Latina.

