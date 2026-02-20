La reconocida astróloga y tarotista cubana Mhoni Vidente, quien lanzó predicción sobre Gustavo Petro, ha compartido sus predicciones para los signos del zodíaco durante el mes de febrero de 2026, y advirtió que uno de ellos deberá prestar especial atención a la envidia y las malas energías que lo rodean.

¿Qué signo del Zodiaco tendrá que cuidarse de las envidias?

Según sus cartas y su interpretación, los nacidos bajo el signo de Leo tendrán un período de grandes oportunidades, pero también de riesgos si no cuidan su entorno.

Uno de los principales consejos de Mhoni Vidente para los leoninos es protegerse de las malas energías, ya sean envidias, hechizos o el mal de ojo.

“Hay gente muy malintencionada a tu alrededor. No te confíes en nada ni en nadie”, alertó.

La astróloga recordó que, aunque el éxito está al alcance, es fundamental mantenerse alerta ante influencias negativas y no permitir que terceros afecten los logros personales.

Al consultar el tarot, Mhoni Vidente señaló que la carta del As de Oro aparece con fuerza para los leoninos. Esta carta, según la pitonisa, simboliza triunfo, riqueza, estabilidad y progreso, lo que augura un febrero lleno de bendiciones en todos los aspectos de la vida.

“Simplemente vas a ser el bendecido del mes en todos los sentidos”, aseguró. Este mensaje refleja un momento de expansión económica, éxito profesional y fortalecimiento personal, aunque la vidente enfatiza que con la fortuna también llegan desafíos relacionados con la protección energética y la precaución ante la envidia ajena.

¿Qué días son favorables para los signos del Zodiaco?

La astróloga indicó que los miércoles serán días especialmente favorables durante todo el mes de febrero, pero que los días 20, 21, 26 y 28 serán claves para que los leoninos concreten negocios importantes, cierren contratos o tomen decisiones sobre compras y ventas.

Mhoni Vidente subrayó la importancia de aprovechar estas fechas para avanzar con seguridad en asuntos económicos y profesionales, pero siempre manteniendo la cautela ante personas con intenciones negativas.

Preocupación por la salud de los nacidos bajo el signo Leo

Aunque febrero será un mes lleno de oportunidades, la vidente hizo énfasis en el cuidado de la salud. Para Leo, los puntos débiles serán pulmones, garganta y problemas relacionados con cambios de clima.

Por ello, recomendó reforzar el sistema inmunológico con una buena alimentación y mayor consumo de vitamina C, así como evitar situaciones que puedan afectar la salud física o emocional.

En el ámbito amoroso, la astróloga destacó que Leo es un signo apasionado y territorial, que suele buscar intensidad y compañía. Sin embargo, este mes será clave para madurar emocionalmente y buscar relaciones estables que permitan un crecimiento personal y afectivo.

Mhoni Vidente aconseja desprenderse de personas o situaciones que no aporten nada positivo, eliminando energías tóxicas y enfocándose en objetivos de crecimiento y bienestar.

Los colores mágicos para febrero serán verde y rojo, que ayudarán a atraer prosperidad y protección energética. Los números de la suerte serán 14, 19 y 25, mientras que los signos más compatibles en el amor y la amistad son Libra, Sagitario y Aries.

Además, el arcángel Gabriel acompañará a los leoninos, brindándoles guía, protección y claridad en sus decisiones.

Vidente augura a los nacidos bajo el signo de Leo un febrero de grandes oportunidades, éxito económico y personal, siempre que mantengan cuidado ante envidias y energías negativas.

Con la combinación de precaución, enfoque en la salud y madurez emocional, los leoninos podrán aprovechar este mes para avanzar en todos los aspectos de su vida, consolidando logros y fortaleciendo su bienestar.

