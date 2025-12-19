El astrólogo Daniel Daza analizó para Pulzo el panorama astrológico de 2026 y advirtió que será un año especialmente retador para cuatro signos del zodiaco, debido a la influencia de la Luna Negra, un punto astrológico asociado con crisis, frustraciones, pérdidas y procesos difíciles de transformación. Según explicó, esta energía no debe tomarse a la ligera, ya que puede manifestarse en distintos planos de la vida cotidiana.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Crisis, bloqueos y polémicas: así cerró el Congreso de Colombia un 2025 marcado por tensiones y reformas clave)

¿Qué signos del Zodiaco no la pasarán bien en 2026?

De acuerdo con Daza, durante 2026 la Luna Negra se ubicará en Sagitario y Escorpio, y por oposición también afectará directamente a Tauro y Géminis. Esto significa que Sagitario, Escorpio, Tauro y Géminis serán los signos que enfrentarán mayores obstáculos a lo largo del año. El astrólogo fue claro al señalar que estas dificultades pueden reflejarse en tropiezos constantes, conflictos emocionales, crisis económicas e incluso situaciones delicadas como robos, estafas, procesos de duelo o luto.

Lee También

Para Sagitario y Escorpio, la influencia directa de la Luna Negra puede traer confrontaciones internas profundas, pérdidas inesperadas y pruebas que obligarán a replantear decisiones importantes.

En el caso de Tauro y Géminis, al estar en oposición, los retos llegarán desde el entorno: problemas con terceros, desacuerdos legales, conflictos financieros o situaciones que provocan inestabilidad emocional. “Son signos que no la van a pasar bien y deberán actuar con mucha cautela”, advirtió Daza.

El astrólogo recomendó que, durante todo el año, estos cuatro signos eviten tomar decisiones apresuradas. Firmar documentos, hacer inversiones, cambiar de trabajo o asumir compromisos importantes deberá hacerse “con ojo de lupa”, revisando cada detalle y analizando cuidadosamente las consecuencias. Daza aclaró que no es posible precisar meses exactos de mayor dificultad, ya que eso solo puede determinarse revisando la carta astral personal de cada individuo, pero insistió en que 2026 exigirá prudencia constante para estos signos.

¿Qué signos zodiacales la pasarán muy bien en 2026?

Sin embargo, no todo el panorama es negativo. Daniel Daza también destacó que otros cuatro signos del zodiaco tendrán un año especialmente favorable y de gran proyección. Según su análisis, Cáncer, Capricornio, Leo y Acuario serán los signos que más brillarán en 2026, tanto a nivel personal como social y profesional. Para ellos, el próximo año representa una etapa de crecimiento, reconocimiento y consolidación.

En particular, Daza señaló que Aries —aunque no esté dentro del grupo más beneficiado— vivirá un proceso de impulso, independencia y emprendimiento que lo motivará a tomar decisiones valientes. No obstante, los grandes protagonistas del año serán Cáncer, Capricornio, Leo y Acuario, signos que podrían destacar en el ámbito artístico, familiar y social, ganando visibilidad y apoyo de su entorno.

Para estos signos, 2026 será un año para asumir liderazgo, fortalecer proyectos y aprovechar oportunidades que los posicionarán mejor ante la sociedad. El astrólogo concluyó que, como siempre, la astrología no determina destinos absolutos, pero sí ofrece claves valiosas para anticiparse a los desafíos y sacar el mejor provecho de las energías disponibles.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.