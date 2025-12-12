Este fin de semana se presenta como un umbral de ajuste antes del cierre del año. La energía del portal 12:12 favorece la depuración consciente, la revisión de decisiones y el cierre de ciclos, mientras la Luna menguante en Libra impulsa el equilibrio en relaciones, acuerdos y prioridades personales.

No es un período para forzar avances ni tomar decisiones apresuradas, sino para ordenar pendientes, soltar cargas innecesarias y aclarar lo que debe quedar atrás. Todo lo que se organiza ahora prepara el camino para recibir el 2026 con mayor coherencia, estabilidad y liviandad emocional.

Horóscopo del fin de semana para todos los signos del Zodiaco

La astróloga Angelik Perfra (@witchyangelik ) ha revelado sus predicciones para cada signo zodiacal del 13 al 14 de diciembre, brindando una guía especial para esta semana.

ARIES (21 de marzo – 19 de abril)

Amor: si está soltero/a, una conversación honesta le permite ver una situación desde otra perspectiva; en pareja, bajar la intensidad ayuda a recuperar la armonía.

Prosperidad: es momento de cerrar pendientes y resolver asuntos atrasados antes de iniciar nuevos proyectos. Ordenar pagos y compromisos alivia presiones futuras.

Salud: evite el desgaste físico innecesario y administre mejor su energía.

Carta: 5 de Bastos · Número: 11 · Color: rojo

TAURO (20 de abril – 20 de mayo)

Amor: si está soltero/a, atrae desde la calma y la seguridad; en pareja, la estabilidad se fortalece con gestos simples y constantes.

Prosperidad: la organización financiera trae tranquilidad. Buen momento para revisar gastos y ajustar prioridades materiales.

Salud: cuide su alimentación y respete los tiempos de descanso.

Carta: reina de Oros · Número: 6 · Color: verde

GÉMINIS (21 de mayo – 20 de junio)

Amor: si está soltero/a, el interés surge a través del diálogo; en pareja, hablar con claridad evita malentendidos.

Prosperidad: ideas prácticas ayudan a reorganizar planes laborales o económicos. Evite decisiones impulsivas.

Salud: reduzca la sobreestimulación mental y descanse más.

Carta: as de Espadas · Número: 5 · Color: amarillo

CÁNCER (21 de junio – 22 de julio)

Amor: si está soltero/a, la sensibilidad elevada pide límites claros; en pareja, la contención emocional fortalece el vínculo.

Prosperidad: actúe con prudencia y evite gastos emocionales. Priorizar la seguridad será clave.

Salud: priorice el descanso y el autocuidado.

Carta: 2 de Copas · Número: 2 · Color: blanco

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: si está soltero/a, alguien muestra interés sin presiones; en pareja, equilibrar el dar y recibir mejora la relación.

Prosperidad: revisar acuerdos o propuestas evita errores futuros. No todo avance debe ser inmediato.

Salud: administre mejor su energía y evite excesos.

Carta: rey de Bastos · Número: 22 · Color: dorado

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: si está soltero/a, la claridad emocional evita expectativas irreales; en pareja, acuerdos prácticos fortalecen la estabilidad.

Prosperidad: excelente momento para planificar, organizar y corregir detalles pendientes.

Salud: cuide su sistema digestivo y mantenga rutinas equilibradas.

Carta: 8 de Oros · Número: 9 · Color: gris

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: si está soltero/a, atrae vínculos más equilibrados; en pareja, redefinir límites mejora la convivencia.

Prosperidad: decisiones tomadas con calma aportan estabilidad. Evite complacer a otros a costa de usted.

Salud: busque balance entre mente y cuerpo.

Carta: 6 de Espadas · Número: 12 · Color: azul

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: si está soltero/a, controlar la intensidad evita confusiones; en pareja, una dinámica importante se transforma.

Prosperidad: cerrar un asunto pendiente libera carga financiera o emocional.

Salud: necesaria depuración emocional.

Carta: 10 de Espadas · Número: 13 · Color: vino tinto

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: si está soltero/a, conexión basada en afinidad mental; en pareja, ajustes realistas fortalecen el vínculo.

Prosperidad: enfoque y planificación permiten avances concretos. Evite dispersarse.

Salud: el movimiento moderado mejora el ánimo.

Carta: 3 de Bastos · Número: 14 · Color: azul

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 19 de enero)

Amor: si está soltero/a, un interés serio comienza a consolidarse; en pareja, el apoyo mutuo refuerza la relación.

Prosperidad: cierres laborales o administrativos resultan favorables. La disciplina será clave.

Salud: cuide la postura y el descanso.

Carta: 4 de Oros · Número: 8 · Color: marrón

ACUARIO (20 de enero – 18 de febrero)

Amor: si está soltero/a, conexión mental profunda; en pareja, la visión compartida se renueva.

Prosperidad: ideas innovadoras pueden dar frutos si se estructuran correctamente.

Salud: equilibre actividad y reposo.

Carta: caballero de Espadas · Número: 17 · Color: plateado

PISCIS (19 de febrero – 20 de marzo)

Amor: si está soltero/a, la sensibilidad pide realismo; en pareja, la comprensión profunda sana diferencias.

Prosperidad: la intuición guía buenas decisiones si se combina con sentido práctico.

Salud: evite el agotamiento emocional.

Carta: reina de Copas · Número: 7 · Color: violeta

