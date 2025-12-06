El fin de semana llega cargado de una energía transformadora gracias a la última Luna Llena de 2025, conocida como la Luna de Hielo, que se posiciona entre Géminis y Cáncer, uniendo mente e intuición, razón y emoción.

También llamada Luna de las Golondrinas, su nombre nace de la migración de estas aves hacia los Andes, símbolo ancestral de renovación, retorno interior y nuevos comienzos.

Bajo su influencia, los días 5, 6 y 7 de diciembre se convierten en un espacio perfecto para cerrar ciclos, liberar cargas emocionales y dejar listo el camino para lo que el 2026 quiere traer. Esta luna invita a observar con claridad, ordenar prioridades y elegir desde el alma.

ARIES (21 de marzo – 19 de abril)

Amor: conversaciones profundas alinean expectativas. Si está soltero/soltera, reaparece una conexión pendiente con intención seria.

Prosperidad: una idea creativa puede convertirse en un proyecto rentable. Acuerdos fluyen con facilidad.

Salud: su cuerpo pide descanso y menos presión mental.

Color: azul rey · Carta: El Carro · Número: 3

TAURO (20 de abril – 20 de mayo)

Amor: llega estabilidad emocional. La confianza crece en pareja; si está soltero/soltera, aparece alguien con intención madura.

Prosperidad: excelente momento para organizar cuentas y proyectar el 2026.

Salud: su digestión pide rutinas más suaves.

Color: Verde esmeralda · Carta: La Emperatriz · Número: 8

GÉMINIS (21 de mayo – 20 de junio)

Amor: la Luna lo vuelve magnético. En pareja se aclaran dudas; si está soltero/soltera, una química inesperada podría sorprenderlo.

Prosperidad: buenas noticias en trabajo, contratos o estudios.

Salud: evite saturar su mente.

Color: amarillo · Carta: el Mago · Número: 1

CÁNCER (21 de junio – 22 de julio)

Amor: su intuición lo guía a decisiones sinceras. En pareja se cierran heridas; si está soltero/soltera, llega alguien con claridad emocional.

Prosperidad: un alivio financiero inesperado mejora su panorama.

Salud: priorice descanso profundo.

Color: plateado · Carta: La Luna · Número: 9

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: recupera seguridad y brillo. En pareja regresa la chispa; si está soltero/soltera, surge una atracción firme.

Prosperidad: oportunidad de destacar en un entorno clave.

Salud: su energía fluctúa; procure balance físico.

Color: dorado · Carta: La Fuerza · Número: 5

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: conversaciones maduras abren un nuevo capítulo. En pareja se alinean planes; si está soltero/soltera, llega alguien serio.

Prosperidad: excelente para cerrar ciclos o formalizar documentos.

Salud: su sistema nervioso pide calma.

Color: blanco · Carta: El Ermitaño · Número: 6

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: encuentra equilibrio emocional. En pareja se suavizan tensiones; si está soltero/soltera, llega alguien con vibra romántica fresca.

Prosperidad: alianzas y acuerdos se mueven positivamente.

Salud: hidratación y sueño profundo serán esenciales.

Color: rosa claro · Carta: La Justicia · Número: 2

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: la Luna revela verdades que fortalecen vínculos. En pareja se profundiza la conexión; si está soltero/soltera, aparece una atracción intensa.

Prosperidad: transformación financiera clave: algo termina y algo mejor empieza.

Salud: libere emociones contenidas.

Color: negro · Carta: La Muerte · Número: 7

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: su energía abierta atrae claridad. En pareja se proyectan planes; si está soltero/soltera, llega alguien afín a su visión.

Prosperidad: Buen momento para iniciar proyectos o ajustarlos.

Salud: Su cuerpo pide movimiento y aire libre.

Color: Naranja · Carta: La Templanza · Número: 4

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 19 de enero)

Amor: recupera control emocional. En pareja se estabilizan tensiones; si está soltero/soltera, alguien sincero se acerca.

Prosperidad: Planee con precisión las metas del 2026.

Salud: Evite rigidez muscular.

Color: Gris · Carta: El Diablo · Número: 10

ACUARIO (20 de enero – 18 de febrero)

Amor: su intuición está afilada. En pareja toman decisiones importantes; si está soltero/soltera, aparece una conexión inesperada.

Prosperidad: Ideas brillantes abren puertas. Ideal para innovar.

Salud: necesita silencio y espacio personal.

Color: turquesa · Carta: la Estrella · Número: 11

PISCIS (19 de febrero – 20 de marzo)

Amor: su sensibilidad revela verdades emocionales. En pareja surgen conversaciones sanadoras; si está soltero/soltera, identifica quién vale la pena.

Prosperidad: perfecto para planear su 2026 con visión espiritual y práctica.

Salud: evite saturarse emocionalmente.

Color: violeta · Carta: El Colgado · Número: 12

