Escrito por:  Redacción Vivir Bien
Dic 6, 2025 - 5:10 pm

El fin de semana llega cargado de una energía transformadora gracias a la última Luna Llena de 2025, conocida como la Luna de Hielo, que se posiciona entre Géminis y Cáncer, uniendo mente e intuición, razón y emoción.

También llamada Luna de las Golondrinas, su nombre nace de la migración de estas aves hacia los Andes, símbolo ancestral de renovación, retorno interior y nuevos comienzos.

Bajo su influencia, los días 5, 6 y 7 de diciembre se convierten en un espacio perfecto para cerrar ciclos, liberar cargas emocionales y dejar listo el camino para lo que el 2026 quiere traer. Esta luna invita a observar con claridad, ordenar prioridades y elegir desde el alma.

 ARIES (21 de marzo – 19 de abril)

Amor: conversaciones profundas alinean expectativas. Si está soltero/soltera, reaparece una conexión pendiente con intención seria.
 Prosperidad: una idea creativa puede convertirse en un proyecto rentable. Acuerdos fluyen con facilidad.
 Salud: su cuerpo pide descanso y menos presión mental.
 Color: azul rey · Carta: El Carro · Número: 3

 TAURO (20 de abril – 20 de mayo)

Amor: llega estabilidad emocional. La confianza crece en pareja; si está soltero/soltera, aparece alguien con intención madura.
 Prosperidad: excelente momento para organizar cuentas y proyectar el 2026.
 Salud: su digestión pide rutinas más suaves.
 Color: Verde esmeralda · Carta: La Emperatriz · Número: 8

GÉMINIS (21 de mayo – 20 de junio)

Amor: la Luna lo vuelve magnético. En pareja se aclaran dudas; si está soltero/soltera, una química inesperada podría sorprenderlo.
 Prosperidad: buenas noticias en trabajo, contratos o estudios.
 Salud: evite saturar su mente.
 Color: amarillo · Carta: el Mago · Número: 1

CÁNCER (21 de junio – 22 de julio)

Amor: su intuición lo guía a decisiones sinceras. En pareja se cierran heridas; si está soltero/soltera, llega alguien con claridad emocional.
 Prosperidad: un alivio financiero inesperado mejora su panorama.
 Salud: priorice descanso profundo.
 Color: plateado · Carta: La Luna · Número: 9

 LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: recupera seguridad y brillo. En pareja regresa la chispa; si está soltero/soltera, surge una atracción firme.
 Prosperidad: oportunidad de destacar en un entorno clave.
 Salud: su energía fluctúa; procure balance físico.
 Color: dorado · Carta: La Fuerza · Número: 5

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: conversaciones maduras abren un nuevo capítulo. En pareja se alinean planes; si está soltero/soltera, llega alguien serio.
 Prosperidad: excelente para cerrar ciclos o formalizar documentos.
 Salud: su sistema nervioso pide calma.
 Color: blanco · Carta: El Ermitaño · Número: 6

 LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: encuentra equilibrio emocional. En pareja se suavizan tensiones; si está soltero/soltera, llega alguien con vibra romántica fresca.
 Prosperidad: alianzas y acuerdos se mueven positivamente.
 Salud: hidratación y sueño profundo serán esenciales.
 Color: rosa claro · Carta: La Justicia · Número: 2

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: la Luna revela verdades que fortalecen vínculos. En pareja se profundiza la conexión; si está soltero/soltera, aparece una atracción intensa.
 Prosperidad: transformación financiera clave: algo termina y algo mejor empieza.
 Salud: libere emociones contenidas.
 Color: negro · Carta: La Muerte · Número: 7

 SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: su energía abierta atrae claridad. En pareja se proyectan planes; si está soltero/soltera, llega alguien afín a su visión.
 Prosperidad: Buen momento para iniciar proyectos o ajustarlos.
 Salud: Su cuerpo pide movimiento y aire libre.
 Color: Naranja · Carta: La Templanza · Número: 4

 CAPRICORNIO (22 de diciembre – 19 de enero)

Amor: recupera control emocional. En pareja se estabilizan tensiones; si está soltero/soltera, alguien sincero se acerca.
 Prosperidad: Planee con precisión las metas del 2026.
 Salud: Evite rigidez muscular.
 Color: Gris · Carta: El Diablo · Número: 10

 ACUARIO (20 de enero – 18 de febrero)

Amor: su intuición está afilada. En pareja toman decisiones importantes; si está soltero/soltera, aparece una conexión inesperada.
 Prosperidad: Ideas brillantes abren puertas. Ideal para innovar.
 Salud: necesita silencio y espacio personal.
 Color: turquesa · Carta: la Estrella · Número: 11

 PISCIS (19 de febrero – 20 de marzo)

Amor: su sensibilidad revela verdades emocionales. En pareja surgen conversaciones sanadoras; si está soltero/soltera, identifica quién vale la pena.
 Prosperidad: perfecto para planear su 2026 con visión espiritual y práctica.
 Salud: evite saturarse emocionalmente.
 Color: violeta · Carta: El Colgado · Número: 12

