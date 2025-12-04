Los tours de luces navideñas por Boyacá, que parten desde Bogotá, se están ofreciendo en precios que van desde los 150.000 hasta los 180.000 pesos, según verificaciones hechas en portales como Compensar, Viajes Aventour, Caminatas Ecológicas Bogotá, Xperiencia y Viajes Ala Ventura. En todos los casos, los viajes salen de puntos estratégicos de la capital, principalmente sobre la carrera 30 y la Autopista Norte, en horarios que suelen ubicarse entre las 2:00 y las 3:00 de la tarde.

A pesar que las empresas ofrecen planes independientes, los recorridos que incluyen tienden a ser muy similares, considerando que se trata de un viaje nocturno. Durante el trayecto se hacen varias paradas programadas en los municipios más reconocidos por sus alumbrados, con tiempos definidos para contemplar las luces y permitir descansos cortos para los viajeros.

Los horarios de detención en los pueblos que suelen compartirse entre las diferentes agencias son los siguientes:

Parada en el municipio de Corrales de 5:30 p. m. a 6:30 p. m.

Parada en Tibasosa de 7:00 p. m. a 7:45 p. m.

Refrigerio (si está incluido en el plan) de 9:00 p. m. a 10:00 p. m.

Parada en Duitama de 10:00 p. m. a 11:00 p. m.

Parada en Puente de Boyacá de 1:30 a. m. a 2:30 a. m.

Además del transporte en buses de turismo hacia los distintos municipios, los paquetes incluyen beneficios comunes como guías especializados, actividades de integración, rifas y aguinaldos, seguro de accidentes, apoyo médico con botiquín, refrigerio para mitigar el frío del recorrido y acceso VIP al pueblito boyacense, dependiendo de la oferta de cada operador turístico.

Si está interesado en comparar los planes, puede ingresar a los siguientes enlaces:

¿Cuándo son los tours de luces navideñas por Boyacá 2025?

Varias agencias de turismo programaron sus recorridos de luces navideñas por Boyacá para diciembre, con salidas desde Bogotá y pensados para visitantes de la capital y municipios de Cundinamarca. La actividad permitirá recorrer algunos de los destinos más tradicionales del departamento durante la temporada decembrina.

Los viajes se harán en horas de la tarde y están diseñados para que las familias puedan disfrutar del alumbrado en diferentes municipios boyacenses. Cada tour parte a las 2:30 p. m., según la programación establecida por las empresas organizadoras.

Estas son las fechas anunciadas para los tours de luces navideñas por Boyacá en 2025:

Domingo 7 de diciembre de 2025 – 2:30 p. m. (saliendo desde Bogotá).

Sábado 13 de diciembre de 2025 – 2:30 p. m. (saliendo desde Bogotá).

Sábado 20 de diciembre de 2025 – 2:30 p. m. (saliendo desde Bogotá).

Sábado 27 de diciembre de 2025 – 2:30 p. m. (saliendo desde Bogotá).

¿Cuál es el pueblo más alumbrado de Boyacá?

El municipio de Corrales (Boyacá), es reconocido tradicionalmente como el pueblo más alumbrado del departamento durante la temporada decembrina. Cada año, la localidad se destaca por la magnitud de su iluminación navideña, que abarca calles, parques y fachadas, convirtiéndose en un atractivo turístico para visitantes de distintas regiones del país.

Las autoridades municipales y la comunidad trabajan en conjunto para instalar miles de bombillas y figuras luminosas que adornan el casco urbano. Este esfuerzo colectivo ha permitido que Corrales mantenga el reconocimiento como uno de los destinos más representativos de Boyacá en cuanto a alumbrados navideños, atrayendo un flujo importante de turistas en diciembre y comienzos de enero.

