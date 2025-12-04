En una revelación sobre el comportamiento social de los animales, estudios recientes hechos por investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria (ISTA) han demostrado que las hormigas obreras enfermas tienen una actitud que contribuye a la supervivencia de la colonia.

Cuando una de estas se enferma, en lugar de quedarse en el nido, toma la decisión instintiva de alejarse de la colonia para evitar que la enfermedad se propague, indicó la investigación replicada por el portal español La Vanguardia.

Esta acción, aunque parece ser un sacrificio personal, beneficia a la colectividad, ya que previene que la infección afecte al resto de la colonia. Esta estrategia es un ejemplo de cómo los insectos sociales, como las hormigas, desarrollan mecanismos colectivos para asegurar la salud y longevidad de su comunidad.

Investigaciones llevadas a cabo por científicos de diversas instituciones han revelado que las hormigas observarán su propio bienestar e, incluso, buscarán aislamiento si sienten que pueden poner en peligro a sus compañeras.

Un aspecto interesante de este comportamiento es que las hormigas no solo se alejan por su cuenta, sino que en ocasiones son expulsadas activamente por otras miembros de la colonia.

Esta dinámica parece estar relacionada con la necesidad de proteger a la reina y asegurar la perpetuidad del nido. La capacidad de las hormigas para reconocer que un miembro está enfermo y actuar de manera tan coordinada refleja la complejidad social de estos insectos.

El mecanismo detrás de este comportamiento podría estar relacionado con la evolución natural, que premia a las especies con comportamientos cooperativos que favorecen la supervivencia grupal.

Esta acción de expulsión también sugiere que las hormigas poseen una sensibilidad hacia las señales químicas producidas por los individuos infectados, lo que les permite detectar rápidamente a las enfermas y tomar medidas para preservarse.

Este comportamiento no solo involucra a las obreras enfermas, sino que también es un indicativo de cómo las colonias de hormigas funcionan como una unidad con un fuerte enfoque en la salud colectiva.

El hallazgo es relevante porque muestra que las hormigas obreras pueden tomar decisiones que parecen ser en su propio perjuicio, pero que, en el contexto social de la colonia, son vitales para mantener la estabilidad y la funcionalidad del grupo.

Este tipo de comportamientos altruistas se han observado en otras especies de insectos sociales, pero el grado de inteligencia y organización que exhiben las hormigas obreras ante la enfermedad plantea nuevas preguntas sobre la evolución del comportamiento social en los insectos.

¿Cómo se puede identificar a la hormiga reina en una colonia?

Para identificar a la hormiga reina en una colonia, es importante observar varias características clave que la distinguen de las otras hormigas, especialmente de las obreras y los machos. La reina es generalmente más grande que las demás, según National Geographic

Su cuerpo es robusto, con un abdomen más prominente y alargado, lo que la hace fácilmente identificable en comparación con las obreras, que tienen un cuerpo más pequeño y delgado. En algunas especies, la reina puede ser hasta cinco veces más grande que las obreras.

Otro rasgo distintivo es que, en la mayoría de las especies, la hormiga reina posee alas durante el periodo de vuelo nupcial, pero después de este evento, las pierde, quedando con un cuerpo sin alas. Esto es una clara señal de que la hormiga es una reina y no una obrera, ya que las obreras no tienen alas en ningún momento de su ciclo de vida.

La reina también se encuentra en el centro de la colonia, en áreas protegidas dentro del nido, y rara vez sale de estas zonas, a diferencia de las obreras, que se encargan de las tareas diarias como la recolección de comida y la defensa del nido.

Su único propósito principal es la reproducción. Las obreras la alimentan y la cuidan, asegurándose de que esté segura y saludable, ya que es la única responsable de la producción de huevos.

