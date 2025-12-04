Llegó la temporada de Navidad a Bogotá y, con ella, una serie de actividades que marcan el cierre del año. De esta manera los capitalinos buscas planes para celebrar fechas especiales como Velitas, Navidad y Año nuevo.

Entre opciones culturales, gastronómicas y familiares, el JW Marriott de Bogotá presentó su programación decembrina, una agenda que reúne planes para celebrar en familia.

El hotel, parte del portafolio Marriott Bonvoy, organiza cada evento con un enfoque en la experiencia del asistente: gastronomía de temporada, espacios adecuados para familias y programación pensada para distintos públicos.

Más que celebraciones multitudinarias, la propuesta se orienta a encuentros organizados y tranquilos, habituales en las fechas más importantes de diciembre.

¿Planes imperdibles para Velitas, Navidad?

El 7 de velitas desde las 6: 00 p. m., el hotel inicia la temporada con una actividad abierta al público. Habrá coctel de bienvenida, pasabocas típicos, actividades navideñas, cabina 360° con Papá Noel y una casa de jengibre destinada a fotografías. La entrada es libre y cada asistente paga únicamente lo que desee consumir.

Para el 24 de diciembre, desde las 7:00 p. m. hasta las 1:00 a.m., la cena de incluirá un buffet navideño con cortes premium y preparaciones de temporada. La velada contará con música en vivo y presencia de Santa Claus para los niños.

Mientras el 25 de diciembre, el brunch del 25 ofrecerá estaciones ilimitadas de Sushi, Cocteles de Autor, Hamburguesas y Sándwiches, Pasta Artesanal a la Minuta, Carne al Barril, Tomahawk, Langosta, Salmón, Ensaladas, Carnes Maduradas, Jamones Ibéricos y barras de Postres y Crepes. La actividad incluye música en vivo, una obra realizada en directo por el artista ‘Guille’ —que será sorteada— y cabina 360°.

¿Dónde celebrar fin de año y año nuevo?

Para el 31 de diciembre, desde las 7:00 p. m. hasta las 3:00 a. m., el JW Marriott Bogotá realizará la celebración de San Silvestre “Golden Night Wishes”, que incluirá orquesta en vivo, DJ, buffet premium, open bar, cabina fotográfica, actividades especiales y un área destinada para niños. El evento se desarrollará en dos zonas: el salón principal y el foyer.

Para el 1 de enero de 2026, desde las 12:00 m. hasta las 4:00 p. m., el hotel ofrecerá su Brunch de Año Nuevo, que retoma las estaciones ilimitadas de Sushi, Cocteles de Autor, Hamburguesas y Sándwiches, Pasta Artesanal a la Minuta, Carne al Barril, Tomahawk, Langosta, Salmón y otras preparaciones. La jornada contará con música en vivo, una intervención artística de ‘Guille’ y una cabina 360° para registrar los primeros momentos del año.

