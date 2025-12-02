Los días 6 y 7 de diciembre, la vía Sáchica – Villa de Leyva operará únicamente como ruta de ingreso al municipio, mientras que la salida deberá hacerse por el corredor Villa de Leyva – Sutamarchán. Para el 8 de diciembre, el sentido cambia: la vía hacia Sáchica será solo para salir y el ingreso se permitirá exclusivamente por la vía Sutamarchán – Villa de Leyva, según lo establecieron las autoridades locales para el puente de velitas.

Las disposiciones fueron anunciadas por la Gobernación de Boyacá y la Alcaldía de Villa de Leyva con el fin de ordenar el flujo vehicular durante uno de los fines de semana festivos con mayor número de visitantes, que es el Festival de Luces en este pueblo boyacense. Las entidades señalaron que los ajustes buscan facilitar la movilidad y reforzar la seguridad en esta zona turística durante la temporada decembrina.

De acuerdo con el gobernador Carlos Amaya, las decisiones se adoptaron para prevenir congestiones severas en los accesos al municipio. El funcionario indicó que cada año se registran altos volúmenes de vehículos, especialmente en el sector conocido como Gondava, donde confluyen rutas nacionales utilizadas por viajeros de diferentes regiones.

A través de su cuenta oficial en X, Amaya explicó los cambios: “Después de una reunión que tuvimos con la Alcaldía y la Policía, tomamos la decisión de que la vía por Sáchica será solo de ingreso los días 6 y 7. El día 8 será solo de salida. Esta vía alterna será para quienes deseen salir el 6 y 7, que no podrán hacerlo por Sáchica”. Agregó que equipos técnicos ya revisan el estado del corredor alterno para garantizar que esté en condiciones óptimas.

6 y 7 de diciembre:

La vía Sáchica – Villa de Leyva funcionará exclusivamente como ingreso al municipio. ➡️ Vía alterna:

La vía… pic.twitter.com/BrOtfG7v25 — Carlos Amaya 🌻 (@CarlosAmayaR) November 29, 2025

Las autoridades de Boyacá señalaron que el propósito es mejorar la experiencia de residentes y turistas durante el puente festivo. Amaya agregó que el trabajo articulado con los mandatarios locales permite avanzar en la construcción de una ‘Boyacá grande’ preparada para recibir a miles de visitantes.

¿Cuándo es el Festival de Luces en Villa de Leyva 2025?

El Festival de Luces de Villa de Leyva, uno de los eventos más tradicionales del país, se realizará en 2025 entre el 6 y el 8 de diciembre. Desde 1986, este encuentro reúne a las mejores polvorerías artesanales de Colombia, que compiten en categorías como luminosidad, altura, sonido y duración para ofrecer un espectáculo visual único.

Durante los tres días de celebración, visitantes y habitantes podrán disfrutar de una programación cultural variada. El municipio organiza exposiciones de pintura, presentaciones de coros y otras actividades artísticas que complementan el show pirotécnico, convirtiendo la plaza principal en un punto de encuentro para miles de asistentes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alcaldia Villa de Leyva 2024-2027 (@alcaldiavilladeleyva20242027)

Además del componente cultural y del tradicional concurso de luces, el evento incluye presentaciones musicales en tarima con artistas nacionales. Estas actividades acompañan las noches del festival, que cada año atrae a turistas de todo el país interesados en vivir una de las festividades decembrinas más importantes de Boyacá.

