Un hombre alemán de 60 años, diagnosticado con leucemia mieloide aguda y VIH, ha logrado mantenerse más de seis años sin rebote viral después de recibir un trasplante alogénico de células madre.

El caso, publicado en la revista Nature, representa la séptima remisión documentada del VIH en el mundo y aporta nuevas claves para ampliar las posibilidades de tratamiento en situaciones clínicas similares.

Lo más llamativo de este caso es que, a diferencia de los pacientes que han alcanzado remisiones previas, el donante no era portador de dos copias de la mutación CCR5, variante genética que impide la entrada del virus a las células.

En esta ocasión, el donante tenía únicamente una copia de la mutación, lo que rompe el patrón observado hasta ahora y abre un nuevo panorama sobre las posibilidades terapéuticas.

Según explicó Christian Gaebler, investigador principal de la Universidad de Berlín, el equipo no logró encontrar un donante completamente resistente al VIH, es decir, homocigoto para la mutación. “No pudimos identificar uno, y el donante seleccionado era la mejor opción para tratar la leucemia”, comentó. Aun así, los resultados fueron inesperadamente favorables.

Tres años después del trasplante, el paciente suspendió la terapia antirretroviral. Más de seis años han pasado desde entonces sin que se haya detectado virus replicativo en su organismo, incluso utilizando pruebas de altísima sensibilidad.

“El paciente ha permanecido sin tratamiento y sin rebote viral; no encontramos VIH activo. Nuestros análisis y modelos matemáticos nos permiten tener confianza en que está curado”, explicó Gaebler.

El trabajo plantea que la ausencia total del correceptor CCR5 no es estrictamente necesaria para lograr una remisión prolongada, como se pensaba desde los primeros casos exitosos. Estudios recientes ya habían sugerido que otros mecanismos también podían intervenir, y este caso refuerza esa hipótesis.

Una de las claves podría estar en la respuesta inmunitaria del paciente. Gaebler destacó que los anticuerpos del hombre presentaban una actividad ADCC notablemente elevada, un mecanismo mediante el cual las células del sistema inmune, especialmente las células NK, destruyen células infectadas.

Esta respuesta combinada —del paciente y del donante— pudo haber sido decisiva para reducir casi por completo el reservorio viral, uno de los principales obstáculos en la cura del VIH.

Este hallazgo es especialmente relevante porque los donantes homocigotos con la mutación son extremadamente raros, lo que ha limitado históricamente la posibilidad de replicar estos resultados.

La nueva evidencia sugiere que donantes heterocigotos, o incluso sin la mutación, podrían ser candidatos si se profundiza en terapias que potencien la inmunidad del paciente. “Esto podría ampliar significativamente el abanico de posibilidades”, aseguró Gaebler.

Aun así, el investigador aclaró que el trasplante alogénico sigue siendo un procedimiento de alto riesgo, por lo que no es una estrategia viable para tratar exclusivamente el VIH, sino únicamente para pacientes que requieren este tipo de intervención por otras enfermedades graves, como la leucemia. La relevancia del caso radica en la posibilidad de replicar estos mecanismos mediante terapias inmunitarias más seguras y escalables.

El estudio se publica junto con otros dos trabajos que refuerzan la importancia del sistema inmune en la remisión del VIH. Ambos identifican patrones inmunológicos que podrían servir como base para futuras terapias no invasivas.

Conocido ya como “el segundo paciente de Berlín”, este caso demuestra que la remisión del VIH puede alcanzarse por caminos diversos y aporta nuevas luces en la búsqueda de una cura accesible y menos riesgosa.

