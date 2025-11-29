En el municipio de Sotaquirá (Boyacá), se prepara uno de los platos más representativos de la gastronomía local: los famosos indios. Esta receta tradicional reúne productos característicos del campo boyacense y se ha convertido en una de las opciones más buscadas por habitantes y visitantes que quieren conocer la cocina típica de la región.

El plato está compuesto por ingredientes como habas secas, arveja amarilla, papa, mute de maíz blanco, carne de res oreada y gallina campesina. También incluye manteca de cerdo, cebolla, sal, harina de maíz, laurel, tomillo, hojas de col o tallos y migas de pan. Esta mezcla de insumos permite obtener una preparación nutritiva, de fácil elaboración y con sabores ligados a las tradiciones rurales.

Los indios pueden consumirse en cualquier momento del día, ya sea en desayuno, almuerzo o cena, y se suelen acompañar con bebidas frías o calientes, de acuerdo con el gusto de cada comensal. En Sotaquirá (a donde se llega pasando por el mejor paradero de Boyacá), este plato es uno de los más pedidos por quienes recorren la zona y buscan experiencias culinarias propias del departamento.

Para servirlo, se recomienda utilizar un plato de barro y disponer dos hojas, una presa de gallina, un corte de carne oreada, la papa, el mute y la verdura. En los establecimientos del municipio, el precio por porción varía entre 15.000 y 30.000 pesos, según el lugar y el tamaño de la preparación.

¿Qué hacer en Sotaquirá?

Sotaquirá se destaca por sus atractivos arquitectónicos y culturales, especialmente en la cabecera municipal, donde varias haciendas y edificaciones coloniales conservan estructuras que remiten a la época de la Colonia. El parque principal, conocido como ‘Corceles de la Libertad’ por la forma que lo caracteriza, es uno de los puntos más visitados y se convierte en escenario frecuente para fotografías y recorridos históricos.

El municipio también ha impulsado el ecoturismo, el agroturismo y el turismo de aventura gracias a su geografía diversa, conformada por montañas, ríos y quebradas. Entre los destinos naturales más representativos está la Laguna Rica, ubicada a 3.600 metros de altura y relacionada con la leyenda de El Dorado, ideal para senderismo y ‘trekking’. Otro punto concurrido es la cascada de Chontales, reconocida por su fácil acceso y por ser un espacio donde se practica torrentismo bajo la guía de personal especializado. Además de sus paisajes, Sotaquirá ofrece experiencias rurales en diferentes granjas que promueven el agroturismo mediante actividades recreativas y educativas sobre labores del campo. El municipio también es reconocido por la producción de queso Paipa, considerado uno de los mejores del departamento y un atractivo gastronómico para quienes visitan la región.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).