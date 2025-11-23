El municipio de Yarumal (Antioquia) es el epicentro de un fenómeno médico y genético que ha capturado la atención mundial: una prevalencia de Alzheimer excepcionalmente alta y de aparición precoz. De una población de aproximadamente 40.000 habitantes, se estima que alrededor de 5.000 personas padecen esta enfermedad neurodegenerativa. Esta cifra dramática, fue confirmada por estudios como el de la Universidad EAFIT.
La clave de esta concentración inusual de casos reside en una rara mutación genética transmitida a lo largo de los siglos. Un estudio genealógico pionero iniciado en 1984 rastreó el origen de la enfermedad hasta el siglo XVII, concluyendo que la variante genética responsable fue introducida en la población por un conquistador español. Desde entonces, se ha transmitido de generación en generación dentro de la comunidad.
