En Colombia, un país conocido por la riqueza y la diversidad de su geografía y cultura, los nombres de sus municipios suelen ser tan variados como sus paisajes. Algunos se inspiran en la historia, la religión o la naturaleza, con nombres que pueden llegar a ser bastante largos y descriptivos. Sin embargo, entre los 1.122 pueblos del país, hay uno que destaca por tener el nombre más corto de todos: Une. Este particular nombre, que contrasta con la sonoridad de otros topónimos colombianos, se asocia a una empresa de telecomunicaciones que marcó una época en el país.

La coincidencia entre el nombre del municipio y la marca Une no pasa desapercibida para quienes conocen la historia de las telecomunicaciones en Colombia. Une EPM Telecomunicaciones (al cual pertenece Tigo), un gigante en su momento que proveyó servicios de telefonía, Internet y televisión, se consolidó como una de las empresas más reconocidas del país. Su logo, que alguna vez fue omnipresente en los hogares colombianos, evoca una era de modernización y expansión tecnológica.

El municipio de Une, ubicado en el departamento de Cundinamarca, a unos 50 kilómetros al sur de Bogotá, tiene una historia que se remonta a la época precolombina, habitado por los indígenas muiscas. El origen de su nombre es un punto de debate; algunos historiadores sugieren que proviene de la lengua muisca, el cual significa ‘olla’, ‘centro de reunión del cacicazgo’ o ‘cosa buena’. No obstante, este título del nombre más corto es compartido con el municipio de Iza (Boyacá), que también está compuesto por tres letras.

¿Es Tigo lo mismo que Une?

La respuesta corta a si Tigo y UNE son lo mismo es no, pero su historia está profundamente entrelazada. En 2014, estas dos empresas de telecomunicaciones colombianas se fusionaron, dando origen a una nueva entidad conocida como Tigo Une. Esta alianza estratégica buscó combinar la fortaleza de Tigo en servicios de telefonía móvil con la robusta oferta de UNE en servicios fijos, como internet y televisión.

Con el tiempo, la marca Tigo se consolidó como la identidad principal de la compañía unificada, eliminando gradualmente la denominación ‘Une’. Esta decisión estratégica simplificó la comunicación y la oferta de servicios, permitiendo que un solo nombre representara tanto las soluciones móviles como las fijas. Hoy, cuando te conectas a internet en casa o usas tu celular, ambos servicios operan bajo el paraguas de Tigo, resultado de aquella significativa fusión.

¿Qué hacer en Une (Cundinamarca)?

Une, un municipio ubicado en la provincia de Cundinamarca, Colombia, es un destino ideal para aquellos que buscan escapar del bullicio de la ciudad y conectarse con la naturaleza. Sus paisajes montañosos, ríos cristalinos y exuberante vegetación ofrecen un entorno perfecto para distintas actividades.

Wikilok, por medio de su página web, menciona los planes que hay para hacer en esa población:

Conocer la cascada La Chorrera de Bolsitas.

Recorrer el páramo de Sumapaz.

Senderismo por el cerro de la virgen de Monruta.

