Cancún (México), el principal destino turístico de Latinoamérica, está a menos de cuatro horas de vuelo desde Bogotá. Esta cercanía ha convertido a este paraíso mexicano en una escapada ideal para los colombianos que buscan playas de ensueño sin tener que viajar largas distancias.

Según un reciente informe de la firma Euromonitor International, Cancún es la playa más visitada del continente, un título que se consolida con el respaldo del gobierno mexicano, que lo ha confirmado como el destino con la mayor ocupación hotelera del país. Esta popularidad se debe a una infraestructura turística de primer nivel, con cerca de 100 establecimientos que hospedan a más de 10 millones de visitantes anualmente.

La calidad de las playas de esa ciudad es uno de sus mayores atractivos. Varias de ellas han sido reconocidas con la prestigiosa certificación internacional Blue Flag, un distintivo que garantiza altos estándares en limpieza, seguridad y gestión ambiental. Actualmente, cuenta con 10 playas que ostentan este sello, asegurando una experiencia de calidad para todos sus visitantes. Pero Cancún no es solo un destino de sol y arena. Su ubicación privilegiada también ofrece un viaje al pasado. A solo unos minutos se encuentran las ruinas arqueológicas de El Rey, y a una corta distancia, se alza el imponente sitio de Chichén Itzá, una de las maravillas del mundo antiguo que fascina a miles de turistas cada año.

¿Cuánto puede costar un viaje a Cancún desde Colombia?

Para los colombianos que sueñan con las playas de Cancún, una de las primeras preguntas es sobre el costo. Los precios de los vuelos directos desde ciudades como Bogotá, Medellín o Cali pueden variar considerablemente, oscilando entre los 400.000 y más de 1’500.000 pesos (según datos de aerolíneas como Avianca y dependiendo de la época del año). Esta amplia diferencia depende de varios factores clave, como la antelación con la que se compre el tiquete, la aerolínea elegida, si el viaje es en temporada alta (vacaciones, puentes festivos) o baja, y la ciudad de origen.

Si se opta por la comodidad de un paquete completo, que incluye vuelo y hospedaje, los precios suelen ser más económicos que comprar cada cosa por separado. Estos paquetes, diseñados para simplificar la planificación, pueden encontrarse con valores iniciales alrededor de los 2’900.000 pesos por persona. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este precio es solo una referencia. El costo final dependerá del tipo de hotel seleccionado (desde alojamientos económicos hasta resorts de lujo), la duración de la estadía y, nuevamente, la temporada del año en que se realice el viaje.

¿Cuál es la playa más linda de Cancún?

Para muchos, la playa más hermosa de Cancún es, sin duda, Playa Delfines. Reconocida por sus impresionantes aguas de color turquesa y su extensa franja de arena blanca y suave, esta playa ofrece una experiencia distinta a la de otras zonas turísticas. Según datos de Assist Card, su principal atractivo es la ausencia de grandes hoteles y complejos turísticos, lo que le confiere un aire más natural y permite a los visitantes disfrutar de un espacio abierto y menos concurrido, ideal para relajarse y contemplar el mar.

Esta característica única la convierte en un refugio para quienes buscan escapar del bullicio. La amplia y abierta vista al mar Caribe, combinada con la brisa constante, crea el escenario perfecto para un día de descanso. A diferencia de otras playas, en esta el protagonista es el entorno, y la falta de construcciones permite que la belleza del paisaje hable por sí misma, atrayendo tanto a turistas como a locales que valoran su ambiente sereno y su belleza inalterada.

