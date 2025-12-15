El médico infectólogo y epidemiólogo Carlos Arturo Álvarez hizo un llamado a la vacunación contra la influenza, en especial frente a la variante H3N2 subclado K, durante una entrevista con LA FM. El especialista indicó que las personas con comorbilidades o enfermedades de base deben considerar la inmunización inmediata, con el fin de que sus sistemas inmunes estén preparados antes de que el virus empiece a circular de forma masiva en el país.

Menores de entre 6 y 23 meses.

Gestantes a partir de la semana 14 de embarazo.

Personas mayores de 60 años.

Mayores de 2 años que presenten diagnostico de riesgo como diabetes, hipertensión, enfermedades respiratorias, renales, entre otras.

Vuelven los tapabocas y hay confinamiento en algunas partes de Europa por peligroso virus

La recomendación se da en medio de un comportamiento inusual de la temporada invernal en el hemisferio norte, donde los picos de infecciones respiratorias se han adelantado. Este panorama ha llevado a la comunidad médica colombiana a prestar especial atención a la circulación de la influenza H3N2 y a fortalecer las medidas de prevención ante un posible aumento de casos.

Según explicó Álvarez, la reciente confirmación del primer caso de H3N2 en América Latina encendió las alertas sanitarias en la región. Por esta razón, además de la vacunación, también se sugiere el uso de tapabocas como una medida adicional para reducir el riesgo de contagio, especialmente en espacios cerrados o con alta afluencia de personas.

Finalmente, el infectólogo señaló que la llegada de este virus a Colombia es un escenario esperable y que se trata de una cuestión de tiempo. Ante esta posibilidad, insistió en la importancia de la prevención y de seguir las recomendaciones de las autoridades de salud para mitigar el impacto de la influenza H3N2 en la población.

¿Qué vacuna sirve contra el H3N2?

El Ministerio de Salud explicó que la vacuna contra la influenza es la que protege frente al virus H3N2, una de las cepas que circulan cada año. Este biológico contiene tres cepas del virus y su composición se modifica anualmente con el objetivo de brindar protección frente a las variantes predominantes tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur.

De acuerdo con la cartera, la circulación del virus de la influenza varía según la región y la época del año: en el hemisferio norte suele presentarse entre noviembre y abril, mientras que en el sur ocurre entre junio y septiembre. Por esta razón, la vacuna producida para un hemisferio puede ofrecer solo una protección parcial frente a las cepas que circulan en el otro.

En el caso de Colombia, se utiliza la vacuna recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya sea para el hemisferio norte o el sur, dependiendo de las cepas que estén circulando en el país. El Ministerio señaló que la inmunogenicidad de la vacuna se encuentra entre el 70 % y el 80 %, y que su protección tiene una duración menor a un año.

¿Dónde puedo vacunarme contra la influenza en Colombia?

En Bogotá, más de 200 puntos de vacunación han sido habilitados para facilitar el acceso a la vacuna contra la influenza, como parte de las estrategias de prevención en salud pública. La aplicación del biológico se realiza de manera gratuita en todos los puntos dispuestos por el Distrito, con el fin de ampliar la cobertura y reducir el riesgo de contagio, especialmente en temporada de mayor circulación de virus respiratorios.

Las autoridades de salud recomiendan que las personas pertenecientes a los grupos priorizados —como niños, adultos mayores, mujeres gestantes y personas con enfermedades de base— acudan lo antes posible a vacunarse. El listado completo y actualizado de los puntos de vacunación disponibles puede consultarse a través del portal oficial del Distrito, en el siguiente enlace.

