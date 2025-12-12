El portal 12/12 representa uno de los momentos más significativos dentro del calendario energético, no solo por la fuerza simbólica de sus números, sino porque marca el cierre de un ciclo completo.

Sigue a PULZO en Discover

Al ser el último portal del año, su energía no impulsa comienzos apresurados ni deseos impulsivos, sino un proceso profundo de depuración, balance y preparación interior para el nuevo año que está por iniciar.

(Vea también: Qué significa el portal energético 3/23/23 en la numerología y a qué signo afectaría)

Este portal actúa como una invitación consciente a mirar hacia atrás con honestidad y sin juicio. Es el momento ideal para revisar lo vivido, reconocer los aprendizajes obtenidos y ordenar emocionalmente cada experiencia, según explicó para Pulzo la astróloga Angelik Perfra.

Lee También

El 12/12 propone una pausa necesaria para evaluar qué se queda y qué debe soltarse. En este punto, la liberación se convierte en el verdadero acto de poder, pues solo cuando se hace espacio interno es posible recibir lo nuevo con claridad.

A diferencia de otros portales energéticos asociados con la manifestación inmediata, el 12:12 trabaja desde una vibración más sutil y madura. Aquí, manifestar no significa pedir más, sino alinearse con lo que realmente resuena con el propósito personal. Es una manifestación consciente, que nace después de haber soltado cargas emocionales, expectativas ajenas, miedos acumulados y ciclos que ya cumplieron su función.

Desde esta frecuencia, el portal 12/12 funciona como un umbral de ajuste. Todo aquello que no está en coherencia con el bienestar interior se vuelve visible, no para generar conflicto, sino para ofrecer la oportunidad de cerrar procesos con mayor serenidad. Relaciones, hábitos, pensamientos o situaciones que ya no aportan equilibrio pueden sentirse más evidentes durante este período, facilitando decisiones necesarias para avanzar con mayor liviandad.

Además, este portal invita a redefinir intenciones de forma clara y honesta. No se trata de escribir largas listas de deseos, sino de preguntarse desde qué lugar se quiere iniciar el próximo ciclo. La energía del 12/12 prepara el terreno para recibir el 2026 con una vibración más ligera, auténtica y coherente con la evolución personal alcanzada.

Como recordatorio central de este proceso, resuena la siguiente frase:

“El verdadero comienzo no ocurre cuando se pide más, sino cuando se suelta lo que pesa.”

Ritual sugerido para portal 12:12

En la noche del 12 de diciembre, se recomienda crear un espacio de calma. Encender una vela blanca simboliza claridad y cierre. Frente a ella, expresar en voz baja o mentalmente la intención de liberar aquello que ya no aporta equilibrio, agradeciendo lo aprendido en el camino.

Permanecer algunos minutos en silencio permite integrar conscientemente este cierre energético y abrirse al nuevo ciclo con mayor claridad y presencia.

El portal 12:12 recuerda que el 2026 no se recibe desde el peso del pasado, sino desde la ligereza que nace cuando se suelta con conciencia. Es el umbral final del año, una puerta que se cruza con gratitud, orden interno y confianza en lo que está por venir.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.