Este viernes 12 de diciembre, desde el Estadio Metropolitano, se juega la final de ida de la Liga BetPlay II-2025 entre Atlético Junior y Deportes Tolima, un duelo que promete emociones hasta el último minuto.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Parapsicólogo predice el ganador de la final Junior vs. Tolima y anticipa definición por penaltis)

Lee También

Junior, con el apoyo de su afición y en busca de su décima estrella, recibe a Tolima, que llega en alto estado de forma y con ganas de sorprender fuera de casa. Ambos equipos se ganaron este lugar tras dominar sus cuadrangulares semifinales, y ahora intentarán sacar ventaja antes de la vuelta en Ibagué.

La cita es a las 8:00 p. m. y podrá seguir cada jugada desde Pulzo Deportes, con todas las actualizaciones y el ambiente de una final que ya se siente.

Lee También

Minuto a minuto del Junior vs Tolima

Vea acá la transmisión, con narración de Diego del Valle y comentarios de Diego Quiroga:

* Pulzo.com se escribe con Z