Millonarios sigue construyendo su proceso de cara a 2026, pues después de un 2025 para el olvido, las directivas se están moviendo para hacer contrataciones que sirvan de refuerzos y que el plantel quede mucho más competitivo para volver al protagonismo en el ámbito nacional.

De hecho, ha negociado con varios jugadores, pero hasta ahora solo ha anunciado la llegada de Carlos Darwin Quintero y Mateo García, quienes estaban en el Deportivo Pereira y el Once Caldas, respectivamente.

Ahora, la idea es reforzarse con algunos jugadores extranjeros, pues ya Bruno Sávio y Juan Pablo Vargas no siguen y por eso se abrieron unos cupos. En medio de ese plan, ahora se está negociando con un futbolista chileno que ya tuvo paso por el fútbol profesional colombiano en equipos como el América de Cali y el Deportes Tolima: Rodrigo Ureña.

¿Jugará Rodrigo Ureña en Millonarios?

El futbolista actualmente hace parte de Universitario de Perú, con quien mantiene contrato vigente. Sin embargo, Millonarios se acercó y la repuesta fue que su salida costaría 600.000 dólares. Ante esto, el equipo bogotano hizo una oferta, un poco debajo por ese número, y todo indica que se habría llegado a un acuerdo.

Así lo dio a conocer la periodista peruana Leidy Fernández, quien sigue de cerca toda la actualidad del equipo de Lima y explicó que incluso el jugador pondría un poco de su propio dinero para llegar al equipo de la capital colombiana.

Acuerdo total entre Ureña y Millonarios. Solo estan viendo como llegar a la cláusula de salida. Ureña es capaz de pagar el mismo su cláusula con tal de irse de la U. Solo queda claro una cosa y es que Rodrigo Ureña dejará de pertenecer a @Universitario. — Leidy Fernández (Lala) (@LalaFernanU) December 11, 2025

Si se confirma, este sería un gran fichaje de Millonarios, pues reforzaría esa zona del medio campo con un futbolista muy experimentado, que aportaría tanto en la Liga BetPlay como en la Copa Sudamericana.

Cómo le fue a Rodrigo Ureña en Colombia

En su paso por el fútbol colombiano, el jugador de 32 años pasó por el América de Cali (2020 a 2022) y el Deportes Tolima (2022). Con el primer equipo disputó 76 partidos, marcó dos goles y consiguió un título.

Por su parte, con el Tolima jugó 46 partidos, anotó tres goles y también sumó un título: la Superliga frente al Deportivo Cali.

