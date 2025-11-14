Millonarios anunció el fichaje del delantero colombiano Carlos Darwin Quintero, quien a sus 38 años llega a reforzar al equipo pensando en un 2026 en el que sí o sí debe mejorar lo conseguido en este segundo semestre del año.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: ¿Millonarios ya tiene reemplazo para Hernán Torres? Versión ilusiona a muchos hinchas)

Así lo confirmó el club mediante una publicación en las redes sociales, en la que aseguró que el jugador, proveniente del Deportivo Pereira, firmó un contrato hasta diciembre de 2026, es decir, un año en el que buscará ayudar al club a conseguir títulos y tener una buena campaña en el ámbito internacional.

“El ‘Científico del gol’ se distingue por su inteligencia para interpretar los espacios, su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno, su precisión en el último pase y su versatilidad en el frente de ataque que hacen de él un futbolista capaz de elevar el nivel competitivo del juego”, escribió Millonarios.

Lee También

Y agregó: “Así entonces, su llegada a Millonarios FC representa un movimiento estratégico y valioso no solo como refuerzo futbolístico, sino como una voz de experiencia al sumar jerarquía y liderazgo”.

🧠 Como en toda teoría evolutiva, los mejores se adaptan y crecen. ⚽️ Carlos Darwin Quintero llega para revolucionar nuestro ADN competitivo.🔥Ⓜ️ ▶️ https://t.co/6Ov4VNbcWV pic.twitter.com/CZLNbIM6v4 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) November 14, 2025

Cabe recordar que este es un fichaje importante porque hace pocos días se habló que ya tenía un acuerdo con Santa Fe, pero Millonarios mejoró la oferta y así se quedó con el experimentado jugador, quien tuvo un buen papel en el Pereira, pero debido a todos los problemas financieros de ese equipo buscó un nuevo camino.

Este fue el momento en el que firmó su contrato:

✍️ ¡Carlos Darwin Quintero ya es Embajador! 💙 Jerarquía, visión, y experiencia en el ataque. ¡Bienvenido a el Científico del Gol! Ⓜ️🔥⚽ pic.twitter.com/LS8ijX6pIL — Millonarios FC (@MillosFCoficial) November 14, 2025

Este es el primer fichaje del equipo pensando en 2026, pues las directivas quieren armar una nómina mucho más competitiva para volver a ser protagonista en el ámbito nacional.

(Ver también: Millonarios sigue recuperando a la hinchada y ahora anunció la renovación de otro de sus pilares)

Sin embargo, los aficionados esperan que no sea el único, sino que sea el primero de varios nombres que lleguen a reforzar la corta nómina que tuvo el plantel durante este año.

* Pulzo.com se escribe con Z