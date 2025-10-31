Millonarios quedó casi que eliminado de la Liga BetPlay 2025-2, pues después de empatar con Once Caldas en condición de local, el equipo bogotano depende de muchísimos resultados para avanzar a los cuadrangulares, pero las posibilidades son muy bajas.

De hecho, los principales señalados de este rendimiento deportivo son las directivas, ya que las contrataciones que hicieron para este segundo semestre fueron muy malas, pero los jugadores y el cuerpo técnico también tienen su grado de responsabilidad, puesto que no se vio buen nivel en ninguno de los partidos.

Ante esto, el rumor de una posible salida del técnico Hernán Torres cada vez coge más fuerza y con la renuncia de Dudamel al Pereira, muchos están ilusionados con que lo puedan contratar. Es más, la periodista María Chavarro filtró que ya hubo reuniones y que las conversaciones van bien encaminadas.

Me acaban de contar, falta confirmación, que el nuevo técnico de @MillosFCoficial sería Rafael Edgar Dudamel, el empresario estuvo en las oficinas y creen que está acordado y listo; además como refuerzo negocian con Carlos Darwin Quintero y un defensa central. los leo 🎤⚽️ — Maria E. Chavarro (@negrachavarro) October 30, 2025

Esto es algo que les gusta mucho a los aficionados, recordando que en los últimos años, el entrenador venezolano fue subcampeón mundial sub-20 con su país, consiguió el título con el Deportivo Cali y luego con el Atlético Bucaramanga.

Sin embargo, por todo el impacto que tuvo esta noticia, otros periodistas se pusieron a indagar y la respuesta no fue la que muchos esperaban, pues todo indica que la información no es real porque nunca existió tal reunión entre el empresario del entrenador y el equipo bogotano.

Esto dijeron comunicadores como Gabriel Meluk y Alexis Rodríguez:

Hoy hubo junta y una de las conclusiones es que el proyecto Ⓜ️ 2026 sigue con el DT Hernán Torres. Obviamente, hoy el representante del Profe Dudamel, NO estuvo en las oficinas de Millonarios. pic.twitter.com/ykdkm1LARv — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) October 31, 2025

Pregunté a inmejorable fuente sobre la versión de que Rafael Dudamel llegaría a Millonarios y que su empresario habría estado hoy en las oficinas de ese equipo. Esta fue su respuesta: pic.twitter.com/NgjJI9hl5x — Gabriel Meluk (@MelukLeCuenta) October 31, 2025

Cabe recordar que Torres tiene contrato hasta junio de 2026, pues asumió las riendas apenas un día después de que David González fue despedido de su puesto. Sin embargo, su rendimiento con el equipo, más allá de que él no armó el equipo, no ha sido el mejor y por eso muchos aficionados piden que salga para darle paso a alguien mejor.

Qué partidos le quedan a Millonarios

Por lo pronto, el cuerpo técnico y el equipo se mantienen enfocados porque entienden que les queda dos compromisos muy importantes, como contra Envigado y Boyacá Chicó, en los que espera sumar los seis puntos para ubicarse mejor en la reclasificación, que les puede dar cupo a torneo internacional.

