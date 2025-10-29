El estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla volvió a ser escenario de una escena digna de telenovela. Durante el partido entre Junior de Barranquilla y Santa Fe, por la fecha 18 de la Liga BetPlay, un hincha rojiblanco acaparó toda la atención al pedirle matrimonio a sus dos novias al mismo tiempo… ¡y las dos aceptaron!

(Lea también: Hincha de Junior sí ganó en el Metropolitano: su equipo perdió, pero él se fue de doblete)

El curioso episodio ocurrió la noche del miércoles 29 de octubre, cuando las cámaras de Win Sports enfocaron a un aficionado en las gradas junto a dos mujeres.

Aunque muchos lo recordaban por haber protagonizado un momento similar semanas atrás —cuando besó a dos acompañantes diferentes en la ‘kiss cam’—, esta vez el hombre decidió ir más allá.

Según las imágenes, el hincha, con una sonrisa de oreja a oreja, besó a las dos mujeres y ellas mostraron a las cámaras sus anillos, dando a entender que le dieron el sí.

🦈 LA CABRA COSTEÑA, EL MESSI PRIME, EL GOAT, EL CR7 DEL MADRID… VOLVIÓ A HACERLO, AHORA, PIDIÉNDOLE MATRIMONIO A LAS DOS🏆 pic.twitter.com/v9iFFRcOw7 — AntiNoticias 🔥🎙️ (@AntiNoticiasCo) October 30, 2025

Hincha del Junior besa a sus dos novias

Este no es el primer capítulo del hincha en cuestión. A comienzos de octubre, durante el partido entre Junior y América de Cali por los cuartos de final de la Copa Colombia, el mismo hombre se robó el show cuando apareció en la “kiss cam” y besó a dos mujeres que lo acompañaban en la tribuna, desatando todo tipo de comentarios y memes.

En aquella ocasión, los televidentes pensaron que se trataba de una broma o una estrategia publicitaria, pero la nueva escena parece confirmar que el hincha se toma muy en serio su fama de galán del Metropolitano.

* Pulzo.com se escribe con Z