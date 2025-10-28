Así como hubo asombro general en México por el posible final de James Rodríguez con León, la realidad para otro jugador de la Selección Colombia también quedó en vilo por un mensaje tajante.

Luis Díaz fue uno de los que quedaron pendiente después de que el técnico de Bayern Múnich, Vincent Kompany, soltó algunas advertencias en público sobre las decisiones con la plantilla.

Si bien no hizo ninguna mención puntual, lo dicho ante los medios alemanes causó asombro por lo que cambia la idea que más de uno tenía de cara al trámite de la temporada.

¿Qué advirtió Vincent Kompany sobre titularidad en Bayern Múnich?

El diario Bild calificó como “sorprendente declaración” de Vincent Kompany lo que soltó en rueda de prensa de la previa contra Colonia, en donde el estratega soltó una frase tajante.

“Para ser sincero, ¡me da igual quién juegue!”, indicó en primera instancia al referirse a la confianza que tiene en toda su plantilla, aunque se ha hablado de la carencia para Bayern esta temporada.

De hecho, a pesar de que muchos fanáticos suponen que Luis Díaz tiene la titular asegurada, el estratega del equipo bávaro fue contundente sobre su elección en cada partido para todos los torneos.

“Los jugadores se ganan su puesto o sus minutos con su rendimiento. La forma y la táctica influyen, pero al final, no debemos olvidar que tenemos muchos partidos por delante. A veces, lo lógico es dejar jugar a uno u otro jugador”, indicó.

Allí dejó un aviso lapidario que el colombiano seguramente tiene claro, pero que le sirve como una alerta necesaria para no confiarse sobre su papel dentro de Bayern Múnich esta temporada.

“Antes que nada, nadie tiene un puesto asegurado en el equipo. No me gusta esa forma de comunicarse con el equipo. Creo que los jugadores también lo entienden. Todos en nuestro equipo queremos que Harry juegue y que juegue bien. Pero la palabra ‘set’ tiene poco significado en el fútbol”, sentenció.

¿Cuándo es el próximo partido de Bayern Múnich?

El próximo partido de Bayern Múnich es en la segunda ronda de la Copa de Alemania (DFB‑Pokal 2025‑26), donde visitará al Colonia el miércoles 29 de octubre de 2025 en el RheinEnergieStadion en Colonia.

Este encuentro es importante porque llega en un momento en el que Bayern acumula una racha imponente: 13 victorias consecutivas en todas las competiciones hasta la fecha.

El equipo dirigido por Vincent Kompany apunta a prolongar su buen inicio de temporada con un avance en esta copa nacional eliminatoria. El formato de la DFB-Pokal no permite errores: se trata de una sola derrota y el equipo quedará eliminado, lo cual aumenta la intensidad del partido.

Según declaraciones del propio entrenador, enfrentan a un rival que “trabaja muy bien la defensa” y “va a jugar en casa con urgencia”. Este partido complementa a los compromisos de liga del equipo bávaro y representa otra oportunidad para demostrar su dominio tanto en Alemania como en competiciones colectivas.

¿Cuál es el salario de Luis Díaz con Bayern Múnich?

El salario bruto anual de Luis Díaz en Bayern Múnich es de aproximadamente 14 millones de euros, lo que se traduce en un ingreso semanal estimado de unos 269.000 euros.

En términos netos, de acuerdo con el portal especializado Capology, la cifra ronda los 7,42 millones de euros anuales, lo que refleja los efectos fiscales y deducciones que afectan el salario bruto publicado originalmente.

Estos montos lo colocan entre los primeros diez futbolistas mejor pagados del Bayern Múnich aunque aún por debajo de los emolumentos de las figuras absolutas del plantel, como Harry Kane o Manuel Neuer.

El nuevo contrato de Luis Díaz representa una mejora significativa respecto a su etapa anterior y refleja la apuesta financiera del club alemán por su incorporación al máximo nivel competitivo.

