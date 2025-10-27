Pese a su multimillonaria inversión, el Liverpool de Inglaterra no la está pasando bien actualmente en la Premier League, pues suma cuatro derrotas consecutivas y ya está a siete puntos de diferencia con respecto al líder que es el Arsenal de Mikel Arteta.

(Ver también: Liverpool no olvida a Luis Díaz y Van Dijk lo confirmó con fuerte confesión: “Perdimos calidad”)

Y es que en los aficionados ingleses hay malestar porque aunque se trajeron nombres muy importantes, como el caso de Frimpong, Weirtz, Alexander Isak o Hugo Ekitike, el equipo no juega igual que la temporada pasada y por eso ya se extrañan nombres como los de Luis Díaz o el mismo Dárwin Núñez.

Y es que el colombiano, uno de los mejores de la temporada en Europa, ha participado en 11 goles en 12 compromisos jugados, demostrando un gran nivel con el Bayern Múnich.

Es más, recientemente subió una publicación a sus redes sociales y el que apareció fue justamente el uruguayo, jugador del Al Hilal de Arabia Saudita, con un emotivo mensaje que puso nostálgicos a los aficionados de los ‘Reds’.

“Te extraño ‘Luchito te quiero muchito’. Sigue brillando, hermanito”, fue lo que le comentó el uruguayo, recordando el video que se hizo viral en las redes sociales. Ante esto, ‘Lucho’ le respondió: “”Te quiero mucho, mi hermanito”.

📲 Darwin Nunez comment on Luis Diaz instagram post 🥲❤️ pic.twitter.com/3M2sbRFpTI — Anfield Agenda (@AnfieldAgenda) October 23, 2025

Y es que cabe recordar que los dos jugadores sudamericanos fueron muy importantes en el último título del Liverpool, anotando varios goles y asistencias, pero aún así celebraron sus salidas. Ahora, en el momento que vive el equipo, los extrañan porque eran el corazón del equipo.

Look at the passion from Darwin Nunez after assisting Luis Diaz. That’s my #9. La Pantera. 🇺🇾🇺🇾 pic.twitter.com/GibrFTKq2Q — Laith (@LFC_Laith) February 2, 2024

Por lo pronto, Arne Slot y Liverpool saben que necesitan mejorar su rendimiento de gran manera, ya que de lo contrario los aficionados pueden molestarse más pronto que tarde.

(Ver también: Luis Díaz conquista vestuario del Bayern y revelan detalles internos: “Es un placer estar con él”)

El próximo encuentro será el miércoles, 29 de octubre, frente al Crystal Palace de Daniel Muñoz y Jéfferson Lerma a partir de las 2:45 de la tarde, para luego medirse al Aston Villa el sábado primero de noviembre a las 3:00 de la tarde, hora colombiana.

