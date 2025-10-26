Real Madrid y Barcelona demostraron que las sorpresas en el fútbol son un ingrediente que se puede dar en cualquier nivel, incluso, entre dos de los más grandes a nivel internacional.

Sigue a PULZO en Discover

El partido por la fecha 10 de la Liga de España (aún en desarrollo en el segundo tiempo), entre el primero y el segundo en la tabla de clasificación, sirvió como un termómetro efectivo para entender la realidad de ambos poderosos en ese país.

Lo llamativo del duelo fue la montaña rusa de emociones para un protagonista en especial, el francés Kylian Mbappé, que tuvo una inesperada jornada agridulce en medio del duelo. El fallo de un penalti fue un golpe en medio de un clásico tan tradicional como este.

Video del gol de Mbappé a Barcelona

Kylian Mbappé anotó al minuto 22 del primer tiempo el 1-0 de Real Madrid contra Barcelona, luego de un remate cruzado que fue imposible para el portero polaco Wojciech Szczesny.

El francés aprovechó una disputa en mediocampo que quedó a favor del local para la jugada que le dio la ventaja a los dirigidos por Xavi Alonso en el estadio Santiago Bernabéu, eufórico por el tanto.

Lo cierto es que esa ventaja duró apenas unos minutos debido a un error inesperado por parte de la defensa blanca, que permitió muy pronto la igualdad por parte del visitante.

Video del gol de Fermín e Real Madrid

Fermín igualó al minuto 37 del primero tiempo para el 1-1 de Barcelona contra Real Madrid, que tuvo una mala entrega en la salida desde su propia área para permitir la jugada de ataque en contra.

En medio de la recuperación, una serie de pases le permitieron al volante definir muy cerca del punto de penalti ante la impotencia del arquero belga Thibaut Courtois, a poco del tiempo de descanso.

Sin embargo, los locales se recuperaron pronto y volvieron a dejar en evidencia el pobre funcionamiento defensivo del visitante, al que le duró muy poco la felicidad por el empate a domicilio.

Video del gol de Bellingham a Barcelona

Jude Bellingham anotó al minuto 37 del primer tiempo después de una jugada colectiva, que dejó en evidencia los errores defensivos de Barcelona en el juego aéreo y por las bandas.

El brasileño Vinicius Junior aprovechó un ataque desde la izquierda para mandar un centro que parecía perder peligro, pero que Mbappé bajó para que Bellingham definiera ante la permisividad del cuadro catalán.

Hasta ese momento, el francés se consolidaba como figura sin mayores contratiempos gracias a un gol y una asistencia, pero luego llegó uno de esos momentos que amargan a cualquier jugador.

Para el arranque del segundo tiempo, se pitó penalti a favor de Real Madrid y el encargado para patearlo fue el francés, pero desperdició la oportunidad para tomar una ventaja que habría sido lapidaria.

Mbappé pateó hacia la derecha, pero Szczesny adivinó su intención y de un manotazo le dio vida a los visitantes para pelear por el empate y no verse ahogados con una mayor diferencia.

Real Madrid llegó a esta fecha como líder gracias a 8 triunfos y apenas una derrota, mientras que Barcelona llevaba una estadística de 7 victorias y un empate, por lo que ganar de visitante lo acercaba al liderato.

En el duelo, el juvenil Lamine Yamal brilló por su ausencia, sofocado por la estrategia del equipo local para impedir sus arremetidas en el estadio Santiago Bernabéu.

* Pulzo.com se escribe con Z