Mientras que la polémica de Neyser Villarreal y Millonarios sigue encendida en Bogotá, las cosas en Medellín tampoco están muy tranquilas para uno de los equipos más tradicionales de esa ciudad.

Sigue a PULZO en Discover

Atlético Nacional sorprendió con un mensaje después de que sus fanáticos estaban llenos de preguntas sobre una situación extradeportiva sobre el duelo clásico contra Independiente Medellín.

¿Qué pasó con boletería de Nacional contra Medellín?

El próximo enfrentamiento entre Atlético Nacional y Independiente Medellín está programado para el 26 de octubre de 2025, pero el equipo verde sorprendió con un mensaje en medio del misterio y las dudas sobre las boletas.

“Hemos escuchado y recibido muchas preguntas sobre la boletería para el clásico reconocemos que debimos comunicar con más tiempo su disponibilidad y ofrecemos excusas por ello”, indicó en la primera parte de su comunicado.

El mensaje, replicado en su cuenta institucional de X (antes conocido como Twitter) llegó para aclarar qué pasó de cara al duelo del torneo de la liga colombiana en el marco del clásico paisa.

“La definición de algunos aspectos logísticos relacionados con la tribuna Norte y la reubicación de nuestros abonados tomó más tiempo del previsto lo que redujo la cantidad de boletas disponibles y la posibilidad de comunicarlo oportunamente”, indicó.

Sin embargo, se mostró tajante ante un caso engorroso que se estaría presentando con quienes se aprovechan de esta situación para el duelo entre los dos rivales tradicionales.

“En Atlético Nacional no promovemos ni toleramos la reventa. Nuestra prioridad son los abonados y la transparencia con la hinchada. Agradecemos la comprensión y el apoyo incondicional de todos ustedes”, finalizó el texto.

¿Cómo es el historial de partidos entre Nacional y Medellín?

El historial del denominado Atlético Nacional vs. Independiente Medellín en el fútbol colombiano refleja una clara superioridad del club verdolaga. Hasta abril de 2025 se registraron aproximadamente 338 enfrentamientos oficiales, de los cuales Nacional ganó cerca de 135, mientras que Medellín se quedó con aproximadamente 97 victorias, y los empates rondaron 106.

En cuanto a goleadas históricas, Nacional logró victorias contundentes como un 7-2 el 4 de julio de 1959 y un 6-0 el 4 de noviembre de 1976, en tanto Medellín logró su mayor margen al imponerse 5-0 el 3 de diciembre de 2023.

A lo largo del siglo XXI, cuando se adoptaron los torneos cortos, los números también favorecen claramente a Atlético Nacional: por ejemplo, en 89 juegos disputados desde 2002, Nacional ganó 41, Medellín 19, y se registraron 29 empates.

En cuanto al estilo o “carácter” de este clásico paisa, es considerado uno de los más antiguos del fútbol colombiano, pues su primera edición data de 1948. A este lo acompañan el de Bogotá y Cali.

Así, la historia entre ambos equipos muestra un dominio sostenido de Atlético Nacional, con una ventaja significativa tanto en triunfos como en goles, aunque Independiente Medellín también ha conseguido victorias relevantes que le dan matices a esta rivalidad que trasciende lo local.

¿Por qué Alfredo Morelos no juega contra Medellín?

Alfredo Morelos no podrá jugar el clásico frente a Independiente Medellín porque fue sancionado por Dimayot con suspensión de dos semanas y una multa de aproximadamente 85 millones de pesos tras la resolución 103 en la que se determinó que había incurrido en simulación al provocar una falta para obtener un penal en el partido ante Boyacá Chicó.

El club de Atlético Nacional apeló dicha sanción y trató de que fueran reducidas los efectos del castigo para que Morelos pudiera disputar el duelo ante el Medellín, pero el Comité Disciplinario, mediante la resolución 107, ratificó la sanción sin modificación.

Como consecuencia de ello, el delantero está impedido de jugar el clásico paisa programado para el domingo 26 de octubre de 2025. La suspensión obedece a lo estipulado en el artículo 64 del Código Disciplinario Único (CDU) que sanciona a quien actúe con la intención de inducir una decisión equivocada del árbitro.

* Pulzo.com se escribe con Z