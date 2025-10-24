El momento que vive el León de México, equipo del mediocampista colombiano James Rodríguez, es más que complicado, pues ya está prácticamente eliminado del torneo porque suma solo 12 puntos en 14 partidos jugados en el campeonato.

En el último juego, de hecho, el club de Guanajuato cayó por 2-0 frente a Atlas en condición de visitante y por más de que el resultado estaba adverso, el entrenador decidió sacar al colombiano en el minuto 60, justificando la decisión con temas netamente tácticos.

“Queríamos tener un poquito más de verticalidad, de ese ritmo de ida y vuelta que Atlas te pone. Son movimientos tácticos que tienes que hacer y encontrar otra variante, pero no se nos dio desde el principio”, dijo Ambriz.

En un principio el cambio no afectó al colombiano, pero horas después el periodista Israel Romo, quien sigue de cerca toda la actualidad del equipo felino, aseguró que sí se molestó bastante por la decisión del entrenador.

Esto, sumado a la seguidilla de malos resultados que ha sufrido León, ha perjudicado el plan de renovación del colombiano, pues el mismo periodista agregó que aunque había intensión de firmar un nuevo contrato hace unas semanas, eso ha cambiado en los últimos días, al punto de que el siguiente encuentro puede ser determinante.

🚨 James Rodríguez. El mediocampista colombiano salió molesto del campo Con información de @jromovazquez 🔴 En vivo por TUDN pic.twitter.com/SSOh3TVzLr — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) October 24, 2025

Cuándo es el próximo partido del Club León

Así las cosas, el partido de León contra Pumas, que se jugará este sábado 25 de octubre a las 8:00 de la noche, hora colombiana, será determinante para el equipo mexicano, ya que si no gana queda eliminado definitivamente del certamen y también podría significar la salida del colombiano.

Es más, a pocos meses del Mundial, James necesita de un equipo que le dé regularidad, ritmo y un alto nivel para llegar de la mejor manera a la cita orbital que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá a mitad de año de 2026.

