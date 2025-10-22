El fútbol internacional vio en su esplendor a Luis Díaz en la Champions League con Bayern, en una jornada que sobresalió por la calidad impresionante en las canchas.

Sin embargo, una situación engorrosa se presentó durante una de las transmisiones que el canal deportivo ESPN lleva a cabo durante los encuentros de este tradicional e importante torneo.

¿Cómo fue el error de ESPN en vivo en partido de Champions?

La emisión de ESPN del partido entre Frankfurt vs. Liverpool del miércoles 22 de octubre tuvo una particular escena en la que quedaron enfocados el narrador Juan Manuel ‘Bambino’ Pons y el periodista Jorge Baravalle.

Lo llamativo de la situación fue la sorpresa de ambos, en especial, con la sorpresa del comentarista al verse apuntado por las cámaras cuando estaba en una postura de evidente relajación.

Allí, el rostro de Baravalle lo dijo todo, con un gesto de asombro que a continuación acompañó de señales de aviso para sus compañeros a modo de indicación de ese increíble error en vivo.

La situación que causó gracia en redes sociales se presentó al minuto 47 del juego, cuando el duelo iba 3-1 a favor del equipo inglés, en un espacio en el que la distensión quedó más que en evidencia.

De hecho, lo único que atinó a hacer el ‘Bambino’ fue saludar con un espontáneo “hola”, mientras que su compañero buscaba remediar esa falla que se viralizó muy pronto.

¿Qué pasó en partido de Frankfurt vs. Liverpool en Champions?

En el enfrentamiento entre Eintracht Frankfurt y Liverpool, correspondiente a la fase de grupos de la UEFA Champions League, los ingleses lograron una contundente victoria por 5-1 en el estadio Deutsche Bank Park.

A pesar de que Frankfurt se adelantó en el marcador gracias a un gol de Rasmus Kristensen al minuto 26, Liverpool dio vuelta al partido justo antes del descanso con tres tantos: uno del ex-jugador del Frankfurt Hugo Ekitiké al minuto 35, luego de una transición rápida, seguido por goles de Virgil van Dijk (39′) e Ibrahima Konaté (44′), ambos de cabeza tras jugadas a balón parado.

En la segunda mitad, la supremacía del Liverpool se acentuó: Florian Wirtz fue clave con dos asistencias, una para Cody Gakpo al minuto 66 y otra para Dominik Szoboszlai que anotó al minuto 70 con un potente disparo desde 25 metros.

Por su parte, el técnico de Liverpool, Arne Slot, celebró el sólido rendimiento defensivo y ofensivo de su equipo, que puso fin a una racha de cuatro partidos sin victoria.

En cuanto a Frankfurt, el entrenador Dino Toppmöller sólo tuvo como nota negativa las lesiones tempranas de dos de sus jugadores, mientras que el equipo quedó claramente superado tanto en momentos como en estructura.

Así, fue una actuación completa del Liverpool, que recuperó confianza, explotó su eficacia en jugadas a balón parado y contragolpes, y volvió a mostrar por qué es uno de los candidatos en esta Champions League.

¿Quién es dueño de ESPN?

Actualmente la propiedad de ESPN se divide de la siguiente manera: el The Walt Disney Company posee el 80 % de la empresa a través de su subsidiaria ABC, Inc., mientras que Hearst Communications mantiene el 20 % restante.

Esta estructura ha sido la vigente durante varios años y permite a Disney tener el control operativo de la marca ESPN, su estrategia, programación y expansión internacional.

Es importante destacar que ESPN no cotiza por separado en bolsa, lo cual significa que no se puede adquirir acciones directamente de ESPN; en cambio, los inversores interesados acceden indirectamente mediante la adquisición de acciones de The Walt Disney Company.

En 2025 surgió un acuerdo preliminar mediante el cual la National Football League (NFL) podría adquirir un 10 % de ESPN a cambio de sus activos de medios como NFL Network y ciertas plataformas digitales, lo que cambiaría la distribución accionaria a 72 % para Disney, 18 % para Hearst y 10 % para la NFL una vez aprobado.

