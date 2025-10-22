Luis Díaz sigue demostrando que su talento no tiene fronteras. El colombiano marcó este miércoles 22 de octubre su primer gol con el Bayern Múnich en la Champions League, en la tercera jornada de la fase de liga de la competencia.

Sigue a PULZO en Discover

Al minuto 34 del primer tiempo del duelo ante el Brujas de Bélgica, el guajiro se reportó con un gol que significó el 3-0 parcial a favor del club alemán. Díaz, que fue titular por la banda izquierda, protagonizó una jugada digna de su estilo explosivo y desequilibrante.

(Vea también: “Se tienen que pellizcar”: jugador de Millonarios le apuntó a compañeros, por empate con Bucaramanga)

Armó una pared con Konrad Laimer, recibió la devolución al borde del área y, sin pensarlo dos veces, sacó un potente remate de pierna derecha que dejó sin reacción al arquero Nordin Jackers.

Lee También

El disparo fue tan fuerte que el guardameta belga apenas alcanzó a reaccionar con un leve movimiento de manos, pero el balón pegó en el travesaño y entró violentamente al arco, desatando la euforia de los jugadores del Bayern y de los aficionados en el Allianz Arena.

Acá, el video del gol de Luis Díaz en Champions:

MEDIA HORA DE JUEGO, TRES GOLES: ¡LUCHO DÍAZ Y UN MISIL DIRECTO PARA EL 3-0 DE BAYERN VS. BRUJAS! 📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/CsuBW4GhzA — SportsCenter (@SC_ESPN) October 22, 2025

Noticia en desarrollo…

* Pulzo.com se escribe con Z