Este martes, 22 de octubre, Millonarios volvió a dejar puntos en el camino hacia la clasificación en el compromiso contra Bucaramanga en un juego que se llevó a cabo en El Campín de Bogotá.

De hecho, el equipo ‘Embajador’ tuvo una muy buena primera parte, sometiendo a uno de los mejores del torneo, pero no aprovechó las opciones y eso le costó caro. Sobre el minuto 75 apareció Beckham David Castro para mandar arriba al ‘Embajador’ y darle ilusión a los hinchas, pero a cinco de cerrar el compromiso, una desconcentración en defensa dejó a Fabián Sambueza solo para empujar el balón al fondo de la red.

Estos fueron los goles del compromiso:

¡Millonarios y Bucaramanga igualaron 1-1 en la fecha 16 de #LALIGAxWIN! Ⓜ️⚽🔰 🔝 En el ‘Embajador’ anotó Beckham Castro, mientras que en el ‘Leopardo’ anotó Fabián Sambueza. pic.twitter.com/DjZLA9Ds4m — Win Sports (@WinSportsTV) October 22, 2025

En el gol de Bucaramanga, uno de los más molestos fue el defensa de Millonarios Jorge Arias, ya que no contó con respaldo y por eso el atacante rival tuvo tanta libertad.

En zona mixta posterior al compromiso, Arias habló con la prensa y aseguró que hay varios compañeros que tienen que “pellizcarse” porque la actitud y concentración no son negociables.

Esto dijo el defensor azul:

Por otro lado, aseguró que si bien el técnico se enfoca mucho en la semana a preparar los compromisos contra los rivales, todo indica que es cuestión de mentalidad de los mismos futbolistas, ya que no están jugando bien, no pueden cerrar los partidos y eso los tiene al borde de la eliminación.

Con esta eliminación, Millonarios quedó muy cerca de la eliminación, ya que aunque matemáticamente tiene chances, futbolísticamente no hay muchas soluciones y eso es lo que tiene tan afanados a los aficionados.

Cuándo vuelve a jugar Millonarios

El próximo partido de Millonarios será en el clásico capitalino frente a Santa Fe el sábado 25 de octubre a partir de las 6:20 de la tarde en el estadio El Campín de Bogotá, un juego muy importante para ambos equipos porque ninguno de los dos está en posiciones cómodas.

