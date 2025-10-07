El semestre de Millonarios ha sido, sobre todo, turbulento, pues luego de quedarse por fuera de la final del torneo pasado y ver como Santa Fe conseguía un nuevo título, el equipo se desarmó y eso ha afectado notablemente el rendimiento en este segundo campeonato.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: ¿Millonarios? Eduardo Luis cita a vidente y dijo cuál sería la final de la Liga BetPlay 2025-2)

Y es que Millonarios no ha podido ganar más de tres partidos seguidos, quedó eliminado de la Copa BetPlay, tuvo que cambiar de técnico, los jugadores no están rindiendo y por eso está cerca de quedar eliminado del campeonato, ya que las cuentas ya no le están alcanzando y eso tiene furiosos a los aficionados.

Ante esto y conscientes de que se está muy lejos del nivel de los últimos años, desde la interna del club ya tomaron la decisión de hacer cambios importantes para ver si se mejora el rendimiento, al menos para el próximo año.

Lee También

Qué pasó con el ‘Gato’ Pérez, de Millonarios

Según el periodista César Augusto Londoño, quien tiene muy cerca la información acerca del conjunto ‘Embajador’, el principal cambio se dará por el lado de Ricardo ‘Gato’ Pérez, uno de los más señalados este año, ya que las contrataciones fueron muy malas porque ningún jugador ha rendido.

El dirigente, que se desempeñaba como director deportivo, pasará a la dirección administrativa, mientras que su lugar lo tomará Edgar Moreno, quien venía cumpliendo esa función, pero en las categorías inferiores.

Empieza reestructuración deportiva en Millonarios:

Cambiará el modelo objetivo, apuntarán a contratar figuras hechas y reconocidas, sin abandonar los jóvenes.

Edgar Moreno será el director deportivo.

Ricardo “Gato” Pérez pasará a la dirección administrativa en lo deportivo.… pic.twitter.com/yaHTrrGYaC — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) October 7, 2025

Además, se cambiará el modelo objetivo y la forma de contratar, pues ahora la idea es traer “figuras hechas y reconocidas”, pero sin dejar de lado a los jóvenes de las fuerzas básicas.

Finalmente, agregó el periodista, se hará inversión en herramientas tecnológicas que ayuden a mejorar el rendimiento de los jugadores por medio de análisis, lectura de datos y más.

Lo cierto es que Millonarios necesita cambios urgentes porque si no los resultados no van a llegar, pues el último título fue en 2023 y se ve lejano volver a levantar los brazos con un trofeo.

(Ver también: Millonarios lanzó otra camiseta y vuelve a colores que no usaba desde la pandemia: precio)

Cuándo vuelve a jugar Millonarios

Por lo pronto, el conjunto bogotano debe enfocarse en ganar, ya que necesita sumar la mayor cantidad de puntos para ilusionarse con la clasificación a los cuadrangulares semifinales.

Su siguiente encuentro será este martes, 7 de octubre, frente al América de Cali en Bogotá a partir de las 7:30 de la noche, para luego medirse con Pereira el miércoles 15 a partir de las 6:20 de la noche.

* Pulzo.com se escribe con Z