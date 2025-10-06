Este domingo, cinco de octubre, Atlético Nacional consiguió un valioso punto en el compromiso contra Boyacá Chicó correspondiente a la fecha 14 de la Liga BetPlay, pues empató 1-1 en el estadio La Independencia de Tunja.

De hecho, el cuadro boyacense comenzó ganando gracias al gol de Johan Bocanegra sobre el minuto 36 del partido, pero cuando la victoria parecía una realidad, sobre el minuto 90 se presentó una discutida jugada que muchos hinchas criticaron.

Cuando quedaban pocos minutos para finalizar el encuentro, le filtraron un pase a Alfredo Morelos, pero apenas sintió el toque del defensor cayó al suelo y el árbitro pitó penalti, el cual el mismo delantero cobró para mandar el balón al fondo de la red y rescatar un punto.

Esta fue la discutida jugada:

Ante esto, se abrió una fuerte discusión en las redes sociales, pero el delantero no dudó en que sí fue falta y por eso estuvo bien sancionada por parte del arbitro central.

Es más, en la entrevista postpartido aseguró, muy honestamente, que apenas sintió el contacto se tiró al piso para que el arbitro decretara la pena máxima.

“Yo tenía la posición ganada. El defensor sabe y por eso le dije ‘cuando te gané la posición me agarras’ y obviamente cuando siento el contacto me tiro. Soy muy inteligente en ese tipo de jugadas y bueno, gracias a Dios se logró el penalti”, dijo el delantero colombiano.

“100% penal, ya tenía la posición ganada”, Alfredo Morelos, jugador de Nacional.#MuchoMásFútbol pic.twitter.com/TtzhkiZKT8 — Win Sports (@WinSportsTV) October 6, 2025

Lo cierto es que al final el juez decretó el penalti que fue cambiado por gol, por lo que Nacional sumó un punto más en su camino a la clasificación. Cabe recordar que con este empate, el conjunto antioqueño se ubica cuarto con 24 puntos, mientras que el boyacense es 18 con 12 unidades.

