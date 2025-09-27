Este sábado, 27 de septiembre, se llevó a cabo un nuevo clásico del fútbol profesional colombiano entre Atlético Nacional y Millonarios, un compromiso muy importante porque son dos de los equipos más grandes del país, pero que actualmente están con realidades bastante diferentes, ya que Nacional marcha bien en la tabla de posiciones, pero Millonarios no ha tenido un buen semestre.

De hecho, el juego comenzó con mucho ímpetu y fortaleza, pero hubo un jugador en particular que estaba con las revoluciones bastante altas: Marino Hinestroza.

Al minuto 19, el extremo atacante del conjunto antioqueño cometió una falta por la que el juez central le puso tarjeta amarilla. Sin embargo, apenas tres minutos después, el jugador volvió a estar involucrado en otra jugada que le pudo significar la expulsión.

En medio de un forcejeo con el jugador Edwin Mosquera, Marino llegó con mucha fortaleza y lo agarró por los genitales, por lo que pudo significar la segunda tarjeta amarilla o, incluso, una roja directa, pero el árbitro Diego Ulloa solamente paró la jugada sin ninguna sanción extra.

Esta fue la jugada en cuestión:

Le perdonaron la expulsión a Marino Hinestroza en esta jugada. Ya estaba amonestado y en un forcejeo agarró a su rival por la zona genital. Incluso si analizan la fuerza de la acción podría haber sido roja directa. Ulloa solo dio falta sin castigo disciplinario y el VAR no llamó. pic.twitter.com/NUCrbpu7DG — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) September 28, 2025

Lo cierto es que el compromiso continuó con los 22 jugadores en cancha y por eso en el segundo tiempo Nacional encontró la ventaja, anotando dos goles por medio de William Tesillo y Jorman Campuzano que le permitió quedarse con la victoria parcial luego de muchos años en su estadio por liga frente a este rival.

Con este resultado, Nacional se sigue acercando a la clasificación, mientras que Millonarios se aleja del grupo de los 8 y por eso necesita sumar casi que todos los puntos que le quedan en el torneo para meterse a la fiesta de las finales.

