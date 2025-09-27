El estadio Atanasio Girardot se pinta de verde para el clásico entre Atlético Nacional y Millonarios, encuentro que siempre se roba las miradas de todo el país por su intensidad e historia. Los dos equipos llegan con panoramas distintos, aunque ninguno ha sido ajeno a la irregularidad.

Nacional marcha sin técnico, pues desde la salida de Gandolfi, la directiva no ha oficializado a nadie, por ahora es Diego Arias quien se encarga del plantel. Cabe resaltar que Arias ha sido protagonista con las categorías inferiores, razón por la que tiene la confianza del equipo.

Por otro lado, Millonarios avanza con Hernán Torres como técnico y el afianzamiento de Leonardo Castro como delantero, quien regresó después de una larga lesión. El club ‘Embajador’ quedó eliminado de copa, pero ganó en su último partido de liga, por lo que hay esperanza de lograr un buen resultado.

Nacional es sexto con 20 puntos, y en caso de conseguir la victoria, se podría instalar en el tercer puesto de la liga. Por su parte, Millonarios se ubica en la casilla número 13 con 14 puntos, y si logra ganar, alcanzaría eventualmente la novena posición.

Partido Atlético Nacional vs. Millonarios EN VIVO:

El partido se juega desde las 8:30 de la noche y usted puede disfrutarlo en vivo a través de Pulzo.com en todas sus plataformas digitales, con los comentarios de Ricardo Baracaldo, ‘Don Richie’, y la narración de Diego del Valle.

