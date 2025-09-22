Millonarios derrotó 3-2 a Fortaleza Ceif en la Liga y mantiene latentes las posibilidades de clasificar a los cuadrangulares finales, luego de un inicio de temporada bastante flojo.

Beckham David Castro, delantero de 22 años de edad, fue el gran protagonista de la tarde en El Campín, al marcar el triplete que le dio los tres puntos a los dirigidos por Hernán Torres.

Justamente, la figura de Millonarios y el volante Nicolás Arévalo, fueron tema de debate en redes sociales horas antes del duelo contra Fortaleza, por una usuaria que subió un video en la plataforma X en el que supuestamente ambos talentos estaban en una discoteca en Bogotá la noche anterior al encuentro deportivo.

“Muy bonitos Arévalo y Beckham convocados farreando en Gyal y luego rematando en Get Down. En pocas horas jugamos, hijos de… irresponsables”, decía el trino de una hincha de Millonarios junto a un video, el cual fue eliminado horas después del escándalo mediático.

Millonarios hoy: desmienten fiesta antes de partido ante Fortaleza

Luego de la victoria de Millonarios en El Campín, el creador de contenido Álvaro el ‘Tigre’ Córdoba, publicó un video en sus redes sociales en el que defendió a los jugadores Beckham Castro y Nicolás Arévalo de las críticas recibidas por supuestamente salir de fiesta, argumentando que la información brindada por al usuaria no es verdad.

“Me llega esta espectacular imagen y yo sí tengo que decir las cosas, ustedes saben cómo soy yo, cuando los manes juegan mal, hacen las cosas mal, soy el primero que sale a levantarlos y decir que no hay derecho, que se pongan serios, pero esto que dice acá no es verdad“, dijo.

El ‘Tigre’ detalló que estuvo con ambos jugadores en el hotel de concentración la noche anterior al partido contra Fortaleza para entregarles unos guayos, por lo que no es cierto que se hubieran escapado, como algunos hinchas lo comentaron en X.

“Salgo a decirlo, ¿sabe por qué? Porque yo estaba en el hotel ayer con ellos. Fui a entregarles unos guayos a Arévalo y a Beckham, entonces, todo bien, que digan lo que quieran, pero eso no es cierto, yo estaba ayer con los manes”, precisó.

Y añadió: “Ah, no me diga que los manes se volaron de la concentración a las 4 de la mañana para ir a rumbear de 4 a 6, porque después hubo desayuno”.

Finalmente, el ‘Tigre’ Córdoba, confeso hincha de Millonarios, dio una reflexión sobre el caso, mencionando que si bien el momento deportivo del ‘Embajador’ no es el mejor, no hay necesidad de inventar escándalos.

“Todo mal lo que está pasando en Millonarios, por lo menos se ganó, pero salir a decir estas vainas no tiene mucho sentido si no hay una realidad de lo que está pasando. Yo me vi con los manes, por eso salgo a poner la cara, me vi con ellos anoche y estaban en el hotel concentrados. No es buen momento para salir a decir cosas que no son. Cuando hacen las cosas mal, se dice de frente, pero cuando no hacen nada, uno también tiene porque genera un ambiente que no está bien”, concluyó

