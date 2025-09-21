Este domingo 21 de septiembre, el estadio Nemesio Camacho El Campín fue escenario no solo del partido entre Millonarios y Fortaleza, sino también de un masivo acto de protesta por parte de los hinchas ‘embajadores’.

La inconformidad por los malos resultados, el pobre rendimiento colectivo y la falta de títulos recientes del club derivó en pancartas, cánticos y mensajes directos tanto para la plantilla como para los directivos.

Desde las primeras horas del encuentro se percibía un ambiente enrarecido. Aunque los aficionados asistieron en buen número, el clima era más de reclamo que de fiesta. Los seguidores del equipo azul consideran que Millonarios atraviesa uno de los momentos deportivos más delicados de los últimos años y decidieron manifestarlo públicamente.

Las pancartas desplegadas en las tribunas fueron contundentes. “Jueguen como cobran”, “¿y los títulos para cuándo?”, “avaros con el hincha, tacaños con el equipo”, fueron algunos de los mensajes más visibles.

Acá, fotos que muestran las pancartas:

Con estas frases, los seguidores criticaron lo que perciben como una desconexión entre los altos salarios que reciben los jugadores y su rendimiento en la cancha, así como la falta de inversión por parte de los dirigentes.

Los mensajes no solo apuntaron al nivel deportivo, sino también a un sentimiento de abandono institucional. Los aficionados sienten que los directivos han priorizado lo económico sobre lo deportivo, afectando la competitividad del equipo en la liga colombiana y en torneos internacionales.

En los últimos meses, Millonarios ha sufrido una serie de resultados adversos que lo han alejado de los primeros lugares de la tabla. Los refuerzos no han rendido como se esperaba y el equipo ha mostrado falta de contundencia y regularidad. Esto ha deteriorado la relación con la hinchada, tradicionalmente exigente y acostumbrada a pelear por títulos.

La protesta en El Campín dejó en evidencia que la inconformidad no es exclusiva hacia los futbolistas. Los directivos también fueron blanco de los reclamos.

La frase “avaros con el hincha, tacaños con el equipo” resume la percepción de un sector de la afición que considera que el club cobra precios altos en boletas y abonos, pero no invierte lo suficiente en un plantel competitivo.

Por otro lado, se cuestiona la actitud de algunos jugadores, acusados de falta de compromiso, entrega y liderazgo.

