Radamel Falcao García cumplió el sueño de vestir la camiseta de sus amores, pero no todo fue color de rosa, teniendo en cuenta que su carrera la desarrolló en el fútbol del exterior y regresar a Colombia como una leyenda del fútbol tenía su precio.

Así lo confesó el ‘Tigre’ en la entrevista con su amigo y exfutbolista Mario Suárez. Allí, explicó que durante su llegada a Bogotá su cuerpo reaccionó con episodios de ansiedad la ver tanta gente “encima” suyo.

De hecho, el ‘Tigre’ reveló que en el inicio de su etapa en Millonarios no podía dormir, a tal punto que tuvo que pedirle un día descanso a Alberto Gamero.

“Cuando me daban esos episodios, lo que me mataba era que no sabía qué me sucedía y no sabía cómo gestionarlo. Estábamos en el hotel, recién llegados, y me tocaba salirme al pasillo de la habitación porque me sentía ahogado, una locura”, precisó.

Y añadió: “Un día tuve que decirle al entrenador que no dormí nada, que me dejara descansar. La gente no ve esas cosas”.

Finalmente, en cuanto a la ciudad, Falcao destacó la variedad gastronómica y cultural que le ofreció a él y a su familia, pero criticó la movilidad.

“Bogotá es una ciudad compleja, es maravillosa, tiene mucha riqueza gastronómica y cultural. Es muy difícil la movilidad y para nosotros como familia poder hacer vida normal termina siendo complejo, porque no puedo ir a un centro comercial… Si vas a un restaurante o cine tienes que ir por otra puerta, compartir esos momentos con la familia al aire libre es muy difícil y la gente no lo entiende”.

Vea acá la entrevista completa de Mario Suárez a Falcao García:

