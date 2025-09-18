El AS Mónaco vivió una situación insólita antes de su debut en la Champions League frente al Brujas. El equipo, que debía trasladarse en avión a Bélgica, se encontró con un problema inesperado: una avería en el sistema de aire acondicionado de la aeronave que volvió el ambiente sofocante y obligó a los jugadores a despojarse de su ropa.

El viaje comenzó con normalidad, pero poco después de abordar, la temperatura dentro del avión subió de forma alarmante. Ante el calor extremo, varios futbolistas decidieron quitarse la indumentaria oficial y quedaron en ropa interior. Algunos incluso improvisaron abanicos con revistas mientras esperaban una solución. Las imágenes, que se difundieron rápidamente en redes sociales, mostraron la particular escena y se hicieron virales.

La incomodidad llevó al club y al cuerpo técnico a cancelar el vuelo y regresar a la terminal. “Por razones técnicas, fue imposible viajar, ya que no se garantizaba la seguridad de todos”, explicó el entrenador Adi Hütter, quien reconoció que nunca había vivido algo parecido en su carrera. A pesar del contratiempo, el DT aseguró que el grupo mantuvo la concentración y ajustó su preparación para el duelo internacional.

Debido a la emergencia, la logística del club se modificó de manera inesperada. La conferencia de prensa que debía hacerse en Bélgica se trasladó de urgencia al centro de entrenamiento en Mónaco. Allí, Hütter no solo explicó lo ocurrido, sino que también confirmó una noticia esperada por los hinchas: el regreso de Ansu Fati a una convocatoria oficial, aunque aclaró que todavía no está listo para ser titular tras varios meses de recuperación.

El equipo terminó viajando un día después a Brujas un día después de lo previsto, lo que altera ligeramente su calendario antes de un partido clave en la fase de grupos. Finalmente, Mónaco perdió con Brujas por goleada 4-1.

