Este martes, 16 de septiembre, arrancó la Champions League 25-26 con un triunfo del Real Madrid por 2-1 sobre Marsella, en un duelo cargado de emociones y polémicas.

Y es que el conjunto ‘Merengue’ se llevó los primeros tres puntos a través de la vía del penalti. El primero, una falta clara de Kondogbia sobre el brasileño Rodrygo, que Mbappé transformó en el 1-1 parcial.

(Vea también: Arranca la Champions League con 7 futbolistas colombianos; así se jugará la primera fecha)

Antes, Weah abrió el marcador para el Marsella en una jugada de contra perfecta que contó con un error previo de Arda Güler.

¡SORPRESA EN EL BERNABÉU! ¡MARSELLA LE GANA 1-0 AL REAL POR EL GOL DE WEAH, EL HIJO DE GEORGE WEAH! 📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/z4dg7H3qOh — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025

Sin embargo, la controversia llegó en el segundo tiempo con la roja a Dani Carvajal y el penalti pitado a favor del Real Madrid.

En el minuto 72, Carvajal, capitán del Madrid, le metió un infantil cabezazo a Gerónimo Rulli, arquero del Marsella, que desembocó el roja después de que el árbitro revisara la acción en la cabina del VAR.

¡ROJA A CARVAJAL! Dani, que había entrado por el lesionado Alexander-Arnold, se va expulsado por el cabezazo a Rulli. La rápida reacción de Mbappé para sacarle el brazalete… 📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/IS5GIA2wp8 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025

Pero en el minuto 81, pese a tener un hombre menos, el cuadro español consiguió la victoria por una mano en el área de Medina, que el juez decretó como penalti. Lo curioso de la acción es que el central argentino se estaba deslizando sobre el piso cuando el esférico chocó en su brazo tras un rebote. Para algunos críticos no era punible.

ESTA ES LA MANO DE FACU MEDINA, por la que cobraron PENAL para Real Madrid, que Mbappé cambió por gol. 📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/flc0ft2Oll — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025

