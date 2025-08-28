Nadie puede discutir que la Champions League es el torneo de clubes más importante del mundo, pues reúne a los equipos más grandes y reconocidos de Europa que temporada a temporada compiten por conseguir la anhelada ‘Orejona’, el trofeo que todos los jugadores desearían tener.

En esta oportunidad serán un total de 36 equipos los que competirán por conseguir el título al final de la temporada, pero destacando que igual ya hay unos candidatos bastante fuertes, como lo son el Real Madrid, PSG, Barcelona y Bayern Múnich, entre otros.

Es más, este jueves, 28 de agosto, se llevará a cabo el sorteo oficial de la primera ronda para conocer cuáles serán los rivales de estos equipos, recordando que ya no hay fase de grupos.

Sorteo de la Champions League EN VIVO

Lee También

11:05 a.m2025-08-28T11:05:10-05:00 ID: axvjk Comenzó el sorteo en Mónaco Ya está todo listo para conocer los mejores partidos de esta temporada.

Cómo son los bombos de la Champions League

Los 36 equipos están distribuidos en cuatro bombos de nueve competidores cada uno, por lo que cualquier club se tiene que medir con dos equipos de cada bombo. El uno es el más importante, ya que cuenta con equipos como PSG (campeón de la última edición), Real Madrid, Bayern Múnich, Barcelona y Chelsea.

Así están distribuidos los bombos de la Champions League:

#UCLdraw pots for the league phase 👀 pic.twitter.com/mmMny3Qh4r — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2025

Cómo es el nuevo formato de la Champions League

Vale la pena recordar que desde la temporada pasada, la primera ronda de la Champions League cambió, ya que no será una fase de grupos sino una clase de liga.

Es decir, todos los equipos jugarán ocho compromisos contra rivales de todos los bombos y al final se van organizando en la tabla de posiciones. Los primeros ocho clasifican automáticamente a los octavos de final. Luego, del noveno al 24 se miden en unos ‘play-offs’ y los últimos quedarán eliminados, sin opción de jugar Europa League.

Qué colombianos estarán en la Champions League 2025-2026

Luis Díaz – Bayern Múnich.

Richard Ríos – Benfica.

Davinson Sánchez – Galatasaray.

Gustavo Puerta – Bayer Leverkusen.

Luis Javier Suárez – Sporting Lisboa.

​Cristhian Mosquera – Arsenal.

Juan David Cabal – Juventus.

Camilo Durán – Qarabag.

Kevin Medina – Qarabag.

Dónde y a qué hora es el sorteo de la Champions League

Este evento se llevará a cabo en Mónaco este jueves 28 de agosto a partir de las 11:00 de la mañana, hora colombiana.

Dónde ver el sorteo de la Champions League

Este sorteo se podrá ver por ESPN y su plataforma digital Disney Plus. Además, la Uefa tendrá transmisión por su página web de forma completamente gratuita.

🚨 Watch the 2025/26 league phase draw LIVE 👇#UCLdraw — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2025

* Pulzo.com se escribe con Z