Este martes, 12 de agosto, se está llevando a cabo el compromiso de vuelta de la fase previa de la Champions League, que enfrenta a dos rivales que sueñan con entrar a la ronda de todos contra todos del torneo de clubes más importante del mundo.

(Ver también: Destapan cómo era el comportamiento de Jhon Durán en Inglaterra: de mentiroso a incumplido)

Una de las llaves más llamativas es la que protagonizan el Fenerbahce de Turquía contra el Feyenoord de Países Bajos, la cual en el compromiso de ida terminó 2-1 a favor de los neerlandeses.

Por eso, Mourinho tomó la decisión de enviar al terreno de juego desde el pitazo inicial al delantero colombiano, flamante refuerzo para esta temporada, y le está dando frutos.

Lee También

Gol de Jhon Jáder Durán con el Fenerbahce

Apenas en su primera titularidad bajo las órdenes de José Mourinho, el colombiano cazó un rebote y marcó el empate de la serie justo antes de finalizar el primer tiempo del partido.

Este fue el gol de Durán:

🇨🇴 GOOOL de Jhon Jáder Durán. El colombiano marcó el 2-1 de #Fenerbahce ante #Feyenoord, al 45’+2 en la fase previa de Champions League pic.twitter.com/SCFGt2aCVZ — Pipe Sierra (@PSierraR) August 12, 2025

Con esta anotación, la llave iba 3-3, pues hasta ahora no ha defraudado justamente porque se ha presentado mucho espectáculo en los terrenos de juego.

Cómo fue la llegada de Jhon Jáder Durán al Fenerbahce

El delantero colombiano Jhon Jáder Durán fue anunciado el 6 de julio de 2025 como nuevo refuerzo del Fenerbahce de Turquía, en un préstamo por un año desde Al-Nassr de Arabia Saudita, sin opción de compra.

El joven de 21 años regresa a Europa luego de una breve etapa en el fútbol árabe, donde marcó 12 goles en 18 partidos. Su fichaje, impulsado por el técnico José Mourinho, despertó gran expectativa en Estambul, dado el historial del entrenador para potenciar talentos.

Durán, formado en Envigado y con paso por Aston Villa, destacó en su presentación por su entusiasmo y el apoyo de la hinchada turca. En su primera entrevista, elogió a Mourinho, considerándolo el mejor entrenador con el que ha trabajado, y resaltó la competitividad de la Süper Lig y la oportunidad de jugar la Champions League.

(Ver también: Jhon Jáder Durán no ha debutado y ya tuvo problemas con José Mourinho en Turquía)

A pesar de un debut retrasado por llegar tarde a la pretemporada, Durán respondió con un doblete en un amistoso contra Al-Ittihad, mostrando su potencial. Ahora, enfrentará el reto de ganarse un puesto en un equipo con delanteros como Youssef En-Nesyri, mientras busca consolidarse en Europa

* Pulzo.com se escribe con Z