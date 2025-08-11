Hay bastante ilusión en los hinchas de Atlético Nacional por una nueva serie de octavos de final en la Copa Libertadores, esta vez, bajo la batuta de Javier Gandolfi, entrenador argentino que llegó como reemplazo de Efraín Juárez tras las el triplete conseguido en 2024.

Cabe recordar que el conjunto ‘Verdolaga’ llegó a esta instancia, luego de quedar en el segundo puesto del grupo F, detrás del Internacional de Brasil. Ahora se medirá con el siempre favorito Sao Paulo.

(Vea también: Millonarios confirma diagnósticos de Llinás y De Amores, luego de escalofriantes lesiones)

A qué hora y dónde ver el partido Nacional vs. Sao Paulo

El duelo entre colombianos y brasileños se podrá ver en televisión por ESPN, así como por plataformas a través de Disney +.

Entre las bajas importantes que tendrá el conjunto antioqueño en Libertadores aparecen Dairon Asprilla, Facundo Batista y Andrés Sarmiento.

Estos son los convocados y el reporte médico de nuestro equipo, previo al juego ante Sao Paulo 🟢⚪️#VamosTodosJuntos🇳🇬#UnoVuelveSiempre pic.twitter.com/XI5PZa4SyM — Atlético Nacional (@nacionaloficial) August 11, 2025

Qué pasa si Nacional gana, pierde o empata contra Sao Paulo en Libertadores

Para Atlético Nacional será clave obtener una victoria en condición de local, ya que podrá irse con ventaja a la serie de vuelta en Brasil. Si bien es un partido complicado, así sea una mínima diferencia de gol será determinante para alcanzar la clasificación a los cuartos de final.

El empate dejaría a Nacional estable en la serie, con la ventaje de que Sao Paulo tendrá la obligación de conseguir una victoria en su estadio, por lo que dicho factor podría jugar a favor del elenco antioqueño para librarse de presión y apostar a la contra.

La derrota, en cambio, obliga a Nacional a hacer la hazaña en Brasil e imponerse con autoridad, según el marcador en el Atanasio Girardot.

* Pulzo.com se escribe con Z