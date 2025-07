En esta época del año, los principales equipos del mundo ya se están preparando para el inicio de una nueva temporada, pues a los jugadores se les acabaron las vacaciones y ahora comenzarán con entrenamientos físicos bastante exigentes y partidos de pretemporada para conocerse mejor.

Uno de esos equipos es el Fenerbahce de Turquía, equipo que dirige José Mourinho y que recientemente adquirió a Jhon Jáder Durán en una operación bastante llamativa desde el Al Nassr.

Sin embargo, por más de que el fichaje de celebró de gran manera, esta semana ya se presentó el primer problema entre el jugador y el técnico portugués.

Qué pasó entre Jhon Jáder Durán y José Mourinho

La idea del equipo turco es hacer una pretemporada bastante exigente en Portugal, en el que tendrá entrenamientos físicos y amistosos, como el de Portimonense este jueves, 17 de julio, y luego jugará ante Leiria el domingo 20.

Sin embargo, pese a que el equipo viajó este martes 15 de julio, en las fotos no se vio por ningún lado al jugador colombiano. Según informó Fanatik, medio deportivo turco, el jugador fue el único de los 28 convocados que no se presentó al hotel de concentración y por eso no voló al tiempo con sus compañeros, causando mucha molestia en el técnico.

No obstante, el medio BPT Spor le bajó los ánimos a la situación y publicó que el delantero de 21 años se sumará a la concentración este miércoles, sin dar más detalles del por qué de su retraso. “El nuevo fichaje del Fenerbahçe, Jhon Durán, se incorporará mañana (miércoles 16 de julio) a la concentración de Portugal”, escribió.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Jhon Duran, Portekiz kampına yarın katılacak. pic.twitter.com/mBxv5amAUx — BPT Spor (@sportbpt) July 15, 2025

Lo cierto es que estas son actitudes que no le gustan para nada al reconocido entrenador portugués, pues incluso en rueda de prensa manifestó que le parecía una falta de respeto y que debía hablar con él al respecto.

Por lo pronto, se espera que Durán se sume a los trabajos y cambie su actitud, recordando que fue desconvocado de la Selección Colombia y desde el Al Nassr le buscaron salida rápida justamente por esa situación.

