Uno de los protagonistas de los últimos partidos de la Selección Colombia fue, por lo negativo, el delantero Jhon Jáder Durán, ya que fue titular contra Perú, todo el tiempo se le vio manoteando y discutiendo con sus compañeros, salió reemplazado y al final desconvocado del combinado nacional.

Desde entonces se ha especulado mucho acerca de qué fue lo que pasó con el jugador, ya que el comunicado oficial mencionó dolor de espalda, pero también se mencionan temas de peleas, discusiones, daño en el grupo y mucho más.

Y es que todo indica que Durán, en su aspecto personal, no la está pasando del todo bien, pues incluso hasta en el Al Nassr quieren salir de él porque estaría teniendo muchos problemas con los compañeros.

Este tema se ha escalado bastante y ahora incluso se han conocido más detalles que confirmarían que Durán sí está bastante elevado y que esa sería la principal razón de sus problemas y su bajón en el rendimiento deportivo.

Por ejemplo, Antonio Casale, periodista de RCN Radio, aseguró que en una de las más recientes convocatorias el jugador pidió un esquema de seguridad para él solo, algo que ni James ni Falcao pidieron nunca en su momento.

“Hoy lo puedo contar tranquilamente y fue verdad porque no me lo dijo nadie de la Federación, ni nadie de la selección, ni ningún compañero. Paradójicamente lo supe por alguien del hotel. Es que, en una convocatoria reciente que no fue la última, el señor andaba en el ‘lobby’ pidiendo un esquema de seguridad solo para él, solo para él. Él quería que los demás andaran por ahí y él con su esquema de seguridad. Muy difícil”, comentó el periodista.