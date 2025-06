Luego de que se confirmó la salida del jugador colombiano de la Selección, Jhon Jáder Durán se fue casi que de inmediato de la concentración del conjunto ‘tricolor’.

Allí llegaron varios medios de comunicación que lo buscaron para saber qué había sucedido, ya que su desconvocatoria se da entre versiones de una supuesta pelea con sus compañeros y con el DT Néstor Lorenzo.

El jugador trató de desviar la atención sobre los rumores y se centró en la aparente lesión que lo sacó de la convocatoria. “Son cosas que se salen de las manos. Creo que es un problema lumbar que estoy cargando hace rato y creo que ya llegué al límite”.

Durán me mantuvo en su versión de molestias físicas: “Se hablaron todos los temas y estoy saliendo porque me duele mucho la espalda y prefiero [tomar la determinación] ahora, antes de que sea un poco más tarde, porque me duele mucho”.

Johon Jáder Durán habló de rumores de pelea en la Selección

Con el país pendiente de lo que pasó en el camerino, le preguntaron al delantero sobre los rumores de la pelea. Y es que preciso se va después de las versiones, aludiendo a dolor físicos de los que nunca se hablaron y en una racha negativa de cinco partidos sin ganar.

Insistió en que su salida de la convocatoria obedece a problemas físicos y sostuvo que está contento y tranquilo con sus compañeros.

“No tengo ningún inconveniente ni con el profe ni con James ni con Lerma”, sentenció al asegurar que los referentes de la Selección han sido como unos padres para él.

