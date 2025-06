Colombia sigue sin mostrar buen fútbol en las Eliminatorias y empató contra el seleccionado inca en Barranquilla, lo que fue un papelón al no poderle sacar los tres puntos al equipo que va penúltimo en la tabla del sueño sudamericano para ir al Mundial 2026. El principal señalado de la debacle es Néstor Lorenzo, quien no ha podido dar con la clave para enderezar el timón del barco que hace menos de un año tenía viento en popa.

Sin embargo, la escuadra colombiana dio de qué hablar por un tema extradeportivo. Y es que, durante el entretiempo, se habría presentado una pelea dentro del camerino, en la que supuestamente Jhon Jáder Durán se salió de casillas y tuvo una actitud hostil con el estratega argentino. Ante tal versión, el DT de los ‘cafeteros’ aseguró que son rumores infundados que tienen la venenosa intención de derrumbar aún más la interna del seleccionado.

“No puedo creer que haya tanta mala leche en el ambiente, tanta mala voluntad y tanta maldad de inventar cosas absolutamente inexistentes. No pasó absolutamente nada, el grupo está bien, está fuerte… no jugamos bien”, aseguró Lorenzo durante una atención a medios luego del encuentro.

Las diversas versiones hablan de un momento tenso que se vivió dentro del camerino ‘tricolor’ durante el entretiempo del duelo entre colombianos y peruanos. Según el periodista Paolo Arenas, Durán entró enfurecido y arremetió contra todos sus compañeros.

“Lorenzo luego ingresó, quiso calmar la situación y el mismo Durán lo agarró de la camiseta y zarandeó”, agregó Arenas, quien dijo que James Rodríguez y Jefferson Lerma intervinieron. El capitan de Colombia habría caído al suelo y el jugador del Crystal Palace habría logrado separar a su entrenador del delantero, complementó el periodista.

Frente a esas versiones, el argentino se puso como carne de cañón para recibir críticas sobre el desdibujado nivel que presentó junto con sus jugadores, pero que las opiniones no se extiendan al plano extradeportivo. Frente a la salida de Durán para periodo complementario, Lorenzo aseguró que el atacante tenía una molestia física y optó por darle descanso

“Durán salió con un dolor de espalda no pasó más nada… pero no inventen en las redes…que me peleé con Durán, que me separaron otros compañeros… barbaridades. Me da pena que haya gente tan mala, hace mucho daño al fútbol”, sentenció el entrenador.